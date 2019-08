Jaké změny za poslední rok v muzeu považujete za nejdůležitější?

Změny, které jsou za poslední rok vidět, jsou hlavně jiné výstavy, delší trvání výstav, vyšší procento přednášek, hlubší práce s mládeží. Také se snažím vytvářet inovativní prostředí pro kolegy, víc je inspirovat k novým nápadům. Kolegové už si na nový režim zvykli a zatím to vypadá, že jsou s mojí prací spokojení a za to jsem rád. Ale tím to nekončí. Například v nejbližší době k nám do muzea zavedou wifi, v muzeích je braná jako samozřejmost, ale u nás doteď nebyla.

Kolik zaměstnanců pracuje v muzeu?

Máme dvanáct zaměstnanců včetně průvodců a uklízečky, je nás opravdu málo. Někdy dělám i instalatéra, když se něco rozbije. Nemáme tady člověka, který by se zabýval zatloukáním hřebíků na výstavách, takže každý dělá to, co je potřeba, ale má to i své kouzlo.

Na co se návštěvníci mohou těšit v blízké době?

Provozujeme Štáflovu baštu. Kolem ní je příjemný dvorek a v nejbližších dnech ho plánuji otevřít zdarma veřejnosti, aby si tam lidé mohli sednout, odpočinout a na informačním panelu přečíst zajímavosti. Interiér ale bude i nadále zpoplatněn. Dále se snažíme o lepší podmínky pro vystavování. Hodily by se nové výstavní prostory, kdyby se to povedlo, byla by to nádhera.

Navštěvují muzeum místní? Co se jim líbí nejvíc?

Nejvíce pozitivních ohlasů dostáváme na jednorázové akce a to hlavně na přednášky. Někdy přijde na přednášku až sto dvacet lidí. Zavedl jsem tu po vzoru Kolína i procházku po památkách s výkladem, na to lidi hodně slyší.

Justýna Kolářová , studentka LŽŠ