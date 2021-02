Kostel mohl spadnout kvůli špatné střeše. „Pozednice, což je trám, který je položený na zdi a drží krov, uhnil doslova na prach. Tím pádem se krov sesadil, čepy se rozklížily a celé to tlačilo na štítovou stěnu, která se postupně vyvalovala ven. Kdybychom tento proces nezastavili, tak by s tím už nešlo nic dělat,“ popsal Soukal.

Právě díky Petru Soukalovi se kostel začal opravovat. „Pan farář je snad první člověk, který přišel s konkrétním návrhem. Přidali jsme jim proto peníze na vypracování projektu,“ prozradila starostka Šlapanova Veronika Vyšinská. „Naše spolupráce funguje velmi dobře,“ pochvalovala si.

První myšlenka kostel opravit přišla před třemi lety. „Vyřizovali jsme veškeré dokumenty a se samotnou rekonstrukcí jsme začali v následujícím roce,“ zavzpomínal Soukal.

Práce jsou rozdělené na etapy. V součtu vyjdou na dvacet milionů korun, část hradí církev, část obec a zbytek pokryje dotace z ministerstva kultury. „Každý rok přispíváme tři sta tisíc korun. Ačkoliv kostel není náš a nemáme povinnost do něj investovat, nechtěli jsme to nechat jen tak. Je to jeden z nejhezčích kostelů v okolí a byla by škoda, aby nám spadl,“ vyzdvihla Vyšinská.

Střecha by měla být hotová do konce příštího roku. „Chceme ale dotační program využít opravdu maximálně. Filozofie ministerstva je taková, že když už se o to někdo stará, tak mu pomůže objekt nejen zachránit, ale i vizuálně trochu vylepšit. V dalších letech proto plánujeme odvodnění, fasádu a kultivaci bývalého hřbitova kolem kostela,“ nastínil Soukal.

I přes stavební práce je ale stále přístupný. „Teď je to kvůli covidu trochu složitější, ale za normálních okolností tam pořádáme noc kostelů, přednášky, koncerty nebo třeba modlitební zamyšlení. Máme moc hezké vztahy s obcí a se školou, takže tam vystupují i děti ze školy,“ líčil Soukal.

„Myslím si, že se hodně změnilo místní mikroklima a lidé už nevidí kostel jako něco, čemu nerozumí, ale vnímají ho čím dál více jako součást obce. A že ho berou opravdu za svůj, bez ohledu na vyznání,“ dodal potěšeně farář.