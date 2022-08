Pěstitelé a majitelé okrasných keřů by měli podle rostlinolékařky Jany Patočkové zpozornět okamžitě a pečlivě rostliny prohlédnout. Právě se totiž líhne druhá generace housenek zavíječe zimostrázového. Na záchranu zbývají dny, možná hodiny. „Housenky nelze přehlédnout, jsou krásně vybarvené a velké tři až čtyři centimetry, a jsou velmi živé. Pokud je zahradníci objeví, měli by okamžitě zasáhnout postřikem. Je to jediná šance na přežití rostliny,“ upozornila Patočková.