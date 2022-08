Zavření prodejny v Keřkově litují hlavně senioři. Například Marie Voralová o tom dokonce napsala do přibyslavského zpravodaje. Chválí služby, které prodejna nabízela. „Zákazníky jsme byli většinou my, důchodci, a velmi jsme si cenili toho, že nemusíme pro chléb a pečivo a těžké balené věci do města. Byli jsme rádi, že tady prodejnu a naši prodavačku máme,“ posteskla si Voralová.

Prodejna končí proto, že se její nájemce z Přibyslavi odstěhoval. Prodavačka jezdila do Keřkova tam i zpět padesát kilometrů denně. Nakonec se s Keřkovem musela rozloučit. S ohledem na to, že se v Přibyslavi má otevřít supermarket Penny, senioři z Keřkova „své“ prodejně moc šancí na nového nájemce nedávají.

Nové topení i odpady: žáky v havlíčkobrodských školách vystřídali řemeslníci

Keřkov už o prodejnu přišel jednou, před šesti lety. Zavřela ji společnost COOP. Místním, kteří kdysi prodejnu sami stavěli v akci „Z“ se to nelíbilo a napsali petici. Podepsalo ji šedesát domácností. Přibyslav hledala jak obchod využít.

Podle starosty Kamaráda byly možné dvě varianty. Prodejnu od společnosti COOP odkoupit a pronajmout ji za symbolický nájem někomu, kdo ji bude provozovat. Případně budovu přestavět na hasičskou zbrojnici s klubovnou. „Už léta se v Keřkově mluví o nové hasičárně. Bylo by to ideální místo," podotkl starosta. Jenže keřkovským se to nelíbilo.

„My s uzavřením prodejny nesouhlasíme. Část obyvatel obce, především senioři jsou na této prodejně závislí, nikam jinam jezdit nemohou. Ideální by bylo, kdyby město Přibyslav prodejnu od COOPU odkoupilo a pronajalo ji někomu, kdo bude mít zájem ji provozovat. Pokud se nikdo takový nenajde, bude místo obchodu hasičárna a do obce bude jezdit pojízdná prodejna. Ve středu budeme mít obecní schůzi a prodejna bude hlavní téma," informoval předseda osadního výboru Keřkov František Pátek. Město Přibyslav se nakonec rozhodlo prodejnu zachovat a teď hledá nového nájemce opět.