Otevření provozovny v areálu nové obchodní zóny Stříbrný Dvůr na okraji Brodu potvrdily Deníku mluvčí společnosti AC&C Public Relations Barbora Cihlářová a ředitelka KFC pro Česko a Rakousko Ivana Dlouhá Makalová. „Ano, s radostí můžeme potvrdit, že KFC plánuje otevření restaurace v Havlíčkově Brodě ještě do konce tohoto roku. O termínu otevření budeme včas informovat,“ sdělila Makalová.

V zápětí dodala, že otevření pobočky KFC v Brodě je součástí dlouhodobé strategie, jejímž cílem je posilování přítomnosti KFC v krajích po celé České republice. „Chceme být dostupnější pro ještě větší počet našich zákazníků a přinášet jim křupavé kuře v lokalitách, kde jsme dosud chyběli,“ dodala ředitelka KFC.

V současné době to bude v okrese Havlíčkův Brod vůbec první provozovna rychlého občerstvení této americké nadnárodní korporace, která se plným jménem nazývá Kentucky Fried Chicken. V současné době je zatím provozovna KFC v Havlíčkově Brodě v areálu Stříbrný Dvůr ve výstavbě.

Student Pavel Švec otevření nového typu rychlého občerstvení v Brodě vítá a těší se, že kvůli smaženému kuřeti nebude muset jezdit do Jihlavy. „Sestra studuje v Brně. Byla v KFC na brigádě. Prý slušné jednání, slušné peníze. Mám smažené kuře rád, ale denně bych tam určitě nechodil. Je to drahé,“ prohlásil Pavel Švec.

Sportovec Milan Hašek si potrpí na zdravou výživu. Tvrdí, že z otevření KFC v Brodě se není proč radovat. „Móda rychlých amerických občerstvení se podepíše na zdraví, hlavně mladých. Chtějí být in, ale řada z nich má obrovskou nadváhu. Hlavně holky. Vzpomínám si, jak kdysi režisér filmu Metráček vzpomínal, jak těžké bylo najít do filmu obézní herečku. Teď by problém neměl,“ poznamenal kriticky Milan Hašek.

Jak dodal, je KFC v něčem přece jen lepší. „Určitě v hygieně. Je to tam určitě lepší než u těch rychlých exotických jídelen, kde se vám při pohledu do kuchyně udělá špatně. Jmenovat nechci, v Brodě jich je dost,“ konstatoval Milan Hašek.

KFC provozuje v Česku 127 poboček. I letos chce podle ředitelky Dlouhé Makalové pokračovat v expanzi, zaměří se i na menší města. Kromě Havlíčkova Brodu chystá KFC otevřít provozovnu třeba v Břeclavi. KFC minulý rok otevřelo devět restaurací, například ve Znojmě, Mostě, Liberci, Litoměřicích, Berouně a Strakonicích. V Mostě pro prvních sto hostů připravila firma jídlo zdarma.