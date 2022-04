Skoro na rok se zavírá silnice mezi Chotěboří a Bílkem. Stejně tak jako most ve Světlé nad Sázavou. To jsou některá místa na Havlíčkobrodsku, kde letos uvidíme stroje krajských silničářů. Pro řidiče to automaticky znamená řadu omezení, uzavírek a objížděk.

Od dubna do konce října neprojedou řidiči po silnici druhé třídy v Bílku na Chotěbořsku. „Práce se dělají po etapách, ale v celém období nebude možné Bílkem projet,“ sdělil chotěbořský zastupitel Stanislav Pavlíček. Oficiální objízdná trasa vede z Chotěboře do Ždírce nad Doubravou přes Českou Bělou. Autobusy veřejné linkové dopravy jezdí po kratší objízdné trase přes Příjemky, Střížov a Jitkov.

Konkrétně v Bílku se sešli krajští silničáři společně s Krajem Vysočina. Přidá se i společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, naplánovala opravu úseku přivaděče Chotěboř. „Souběh akcí předpokládá uzavření frekventovaného tahu mezi Chotěboří a Ždírcem nad Doubravou. Oprava povrchu silnice bude následovat až po dokončení prací na přivaděči, to je od srpna,“ vysvětlil Radovan Necid, šéf Správy a údržby silnic Kraje Vysočina. Uzavírky se děsí Marie Krajíčková z penzionu v Bílku. „Chotěboř je naše spádové město. Jezdíme tam skoro denně. Tak nás asi čekají objížďky přes po silnici, která je špatná a úzká, povzdechla si.

Nejvýznamnější stavební akce letošního roku



Silnice Chotěboř – Ždírec (Bílek průtah)



Silnice Lipnice nad Sázavou - Dolní Město



Silnice Suchá – Okrouhlička



Okrouhlice průtah



Rekonstrukce a opravy mostů:



Most Bezděkov – celková rekonstrukce



Most Chuchel – celková rekonstrukce



Most Klokočov – celková rekonstrukce



Most Světlá nad Sázavou, most přes Sázavu - oprava mostního svršku



Zdroj: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Letos dojde podle krajských silničářů v okrese Havlíčkův Brod k opravě jedenácti kilometrů silnic druhé a třetí třídy. V plánu je rovněž rekonstrukce tří mostů. U pěti dalších mostů zajistí silničáři rozsáhlou údržbu. Jak poznamenal Radovan Necid, jsou veškeré rekonstrukce i menší opravy připravovány s cílem zlepšit komfort a bezpečnost na silnicích. „Bez dopravních omezení to nejde,“ konstatoval.

Některé mosty opraví silničáři se státní dotací. „Je to například oprava mostního svršku na mostě ve Světlé nad Sázavou, Bezděkově a Chuchli, dále i mostu v Klokočově,“ doplnil Necid.

Most ve Světlé se opravuje od dubna do konce července. Pracuje se tady ve čtyřech etapách. V červenci bude most asi na tři dny úplně zavřený.

Jinde se naopak na stavební stroje těší. Další akcí spojenou s dotací je totiž oprava silnice mezi Lipnicí nad Sázavou a obcí Dolní Město. „Tak to můžeme konečně jásat,“ konstatoval starosta Dolního Města Pavel Chlád. Jak upřesnil, oprava silnice je plánovaná už léta. „Neustále se odkládala. Pořád byly nějaké problémy. Letos třeba nebude materiál. Takže já uvěřím, že se silnice konečně opraví, až na ní uvidím dělníky,“ poznamenal.

Oprav se letos dočkají i silnice třetích tříd například mezi obcemi Suchá a Okrouhlička, v průtahu obce Knyk, kde je plánovaná také oprava mostu. Stavební stroje vyjedou na silnici v Malčíně. Kromě mostu v Knyku chystají krajští silničáři také opravu mostů v Dolní Krupé, v Pohledu, v Dolním Městě a u Štěpánova.

Podle ředitele Necida, je třeba pro lepší přehled oprav připomenout i další akce na silnicích prvních tříd, které má ve své kompetenci zase Ředitelství silnic a dálnic. „ Je to most a komunikace první třídy u Havlíčkova Brodu, komunikace ve Skuhrově a u obce Kámen. Opravy jsou plánované na komunikaci první třídy na obchvatu Havlíčkova Brodu mezi okružní křižovatkou u nákupního centra Albert a ulicí Pražskou. A na komunikaci ze Ždírce nad Doubravou na hranici kraje ve směru na Údavy,“ doplnil Necid.