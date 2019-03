Asi 170 filmových představení ročně nabízí divákům v Havlíčkově Brodě Městské divadlo a kino Ostrov (MDKO). Dvakrát měsíčně sem mohou obyvatelé Brodu zajít do divadla. Podle jednatele Tomáše Herrmanna je to maximum akcí, které mohou obyvatelé okresního města z hlediska návštěvnosti zvládnout. Podle názorů některých zastupitelů je Ostrov ztrátový podnik.

Jaká je činnost MDKO v Havlíčkově Brodě o to se zajímal na svém posledním jednání výbor pro cestovní ruch, média a kulturu města Havlíčkův Brod. Podle nezávislého zastupitele Jana Schwarze jsou dotace města do ztráty MDKO velké. „Provozní ztráta MKDO byla vždycky kolem dvou milionů korun. Ztráta se vykrývala z toho, co zůstalo na účtě z prodeje velkého kulturního domu Ostrov. Řádově byla ztráta stejná, ale při mnohem menším objemu představení,“ sdělil jednatel Herrmann. Velký kulturní dům v minulosti tvořil s MDKO jeden celek, než ho odkoupil soukromý podnikatel. Podle Hermanna je nabídka kulturních akcí MDKO mnohem vyšší a přibyly i speciální programy. „MDKO město koupilo po dlouhých diskuzích. Kultura v okresním městě může být sotva výdělečná. Dotace být musejí, ale nikdo nemůže chtít od města peníze, bez toho, aby předložil městu podrobný přehled a plán aktivit,“ zdůraznil zastupitel Milan Plodík (KSČM).

„Máme například cyklus Výročí v divadle. Spočívá v promítání filmu ke konkrétnímu výročí. Rozšiřujeme o besedu s hostem,. Je tu Cyklus Biograf SEN aneb promítání nejen pro seniory plus čaj o páté, první či druhý čtvrtek v měsíci od 17 hodin, za snížené vstupné s čajem pro diváky,“ uvedl Herrmann konkrétní příklad. V MDKO běží cyklus Art Film, cyklus Bijásek, dětské filmy za snížené vstupné.

Podle Herrmanna je cílem ozvláštnit a rozšířit program, přivést do Městského divadla a kina nové diváky a posluchače. „Na podzim jsme nabídli na pokladnách MDKO možnost platby kartou, připravujeme on-line prodej,“ doplnil Herrmann s tím, že se objekt se chystá na rekonstrukci, vedení MDKO se zaměřilo více na údržbu budovy, která byla dléta podceněná. „Ohledně budoucích plánů budeme pochopitelně jednat s dozorčí radou a zástupci města o možnostech a harmonogramu postupného financování rekonstrukce, která by ale neměla provoz výrazně omezit,“ dodal Herrmann.