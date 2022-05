Brodské kino potřebuje víc peněz na provoz, myslí si kulturní výbor

Přidejte, je to málo. Peníze na roční provoz, se kterými hospodaří Městské divadlo a kino Ostrov v Havlíčkově Brodě, nestačí. To si myslí zastupitel Jan Schwarz z městského kulturního výboru. Divadlo a kino dostává na rok od radnice na provoz necelé dva miliony korun. „Přesně milion a devět set tisíc. S ohledem na rostoucí ceny, náklady na provoz neustále rostou. Takže by příspěvek měl být vyšší,“ poznamenal Schwarz. Jak dodal, chápe současnou složitou situaci, vysokou inflaci a stoupající výdaje města, ale v budoucnu vidí jako nutné peníze na provoz zařízení řešit. „Ještě horší je vzhled budovy,“ dodal Schwarz.

Kvůli rostoucím cenám potřebuje i městské divadlo a kino v Havlíčkově Brodě víc peněz na provoz | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Městský výbor pro kulturu pozval podle Schwarze na setkání jednatele městského divadla a kina Tomáše Hermanna. „Byli jsme nepříjemně zasaženi pandemií covid. Bohužel i po částečném rozvolnění se čísla návštěvnosti rapidně nezvedala,“ oznámil výboru Hermann. Jak dále vysvětlil, kino oslovuje spíš mladší ročníky, divadlo je pro starší. Ti se obávali kvůli pandemii kontaktů s okolím a zdržovali se doma. Městskému kinu pomohla letní venkovní promítání, ale i tak se nepodařilo dosáhnout takových výsledků jako v jiných letech. K častým návštěvníkům kina patřil například živnostník Josef Málek. „Brod bez kina si neumím představit, ale kvůli rostoucím cenám začnou lidi pořád víc šetřit a přestanou do kina chodit. Když je nejhůř, kultura se škrtá jako první. Já už si také vybírám, jestli do kina půjdu a jestli mi vstupné stojí za to,“ konstatoval Málek. Kabelovce po 12 letech vypršela licence, Přibyslav ale o televizi nepřijde Jak řekl jednatel Hermann nedávno Deníku, celá budova městského kina a divadla navíc potřebuje rekonstrukci za desítky milionů korun. Budova je vlhká, ze zdí padá omítka, toalety jsou zastaralé. „Už loni na podzim jsme si dojednali základní opravu fasády a nátěry. Jenže z toho sešlo, kvůli počasí. Takže se opravy přesunuly na letošek,“ upřesnil Hermann. Další problémy má objekt se vzlínající spodní vodou. Proto bylo potřeba ve spodní části budovy otlouci zeď až na základní cihly. Městský zastupitel Zdeněk Dobrý je ochotný se financemi na provoz kina a divadla zabývat, ale za určitých podmínek. „Chci vidět přehled příjmů a výdajů na energie. Přehled návštěvnosti a podobně. Zdůvodnit, proč finance na provoz Ostrova zvýšit. Pak na to téma můžeme jednat,“ zdůraznil Dobrý. Stejný názor má i místostarosta Zbyněk Stejskal. „Chápeme, že kultura v Brodě se bez podpory města neobejde. Okresní město má mít divadlo a kino. Rada města letos už ale potvrdila finance na opravy sociálního zařízení v budově. Co se týče vlastního provozu, pak se obávám, že Ostrov není jediná organizace, která s ohledem na stoupající ceny bude potřebovat víc peněz na provoz,“ poznamenal Stejskal. Letos se příspěvek města na provoz zařízení ale podle místostarosty nezvýší, jen kdyby nastala mimořádná situace.

