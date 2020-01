Podle starosty města Jana Tecla za ODS se ale už přihlásili dva zájemci, kteří by chtěli budovu provozovat. Kiosek v parku je součástí plochy za budovou AZ Centra pod rybníkem Hastrman. Tu nechalo loni město upravit nákladem přes 17 milionů korun. Vyrostla zde moderní budova s veškerým zázemím, toaletami a místností pro občerstvení. Jenže od té doby se městu nepodařilo najít nikoho, kdo by kiosek provozoval.

„Soutěž na provozovatele jsme vyhlašovali už dvakrát. Jenže se nám nepřihlásil jediný zájemce,“ prohlásil už loni v létě místostarosta Libor Honzárek (TOP 09). Od té doby vedení města řeší, co s budovou. Nedávno vyhlásila radnice už třetí kolo soutěže. Podle starosty Jana Tecla dva zájemci jsou, oba z Havlíčkobrodska, ale podmínky provozu se nebudou měnit. Do péče dostane provozovatel nejen kiosek,ale také toalety. Navíc si nájemce musí kiosek nejprve patřičně zařídit.

Autorem návrhu kiosku a úpravy parku je architekt Zdeněk Sendler z Brna. Havlíčkův Brod nedávno navštívil a stav opuštěného kiosku ho rozladil. „Park je místo, které má žít,“ zdůraznil architekt a podotkl, že podobná stavba se nachází v Brně a opuštěná rozhodně není. Podle radní města Havlíčkův Brod Ivany Štrossové (ANO) se kiosek v parku nehodí k celoročnímu podnikání. „Brod není Brno i když si to pan architekt myslí. Tady na Vysočině se kiosek v parku s ohledem na počasí celý rok provozovat nedá,“ konstatovala Štrossová.

Celoroční provoz je nesmysl

Podle Jana Schneidera z brodského Okrašlovacího spolku Budoucnost se úpravy parku architektovi povedly a zaslouží pochvalu.

Ale také podle zastupitele města Havlíčkův Brod za KSČM Milana Plodíka se kiosek v parku Budoucnost nehodí k celoročnímu provozu. „Celoroční provoz to je stejný nesmysl, jako byl kdysi kiosek na Havlíčkově náměstí. Já bych se takové nápady nebál nazvat fantasmagorií projektanta,“ konstatoval Plodík s tím, že kiosek v parku se hodí pouze k pořádání jednorázových akcí, maximálně přes léto, ale celý rok se tam žádný podnikatel neuživí a nebude mít z čeho platit nájem. Podle jeho názoru je třeba úměrně k takové situaci nastavit cenu pronájmu.

V tom případě je otázka, proč vlastně radní a zastupitelé kdysi zvedli pro kiosek v parku ruku a nechali takový záměr projít. „V době, kdy jsme plánovanou úpravu parku Budoucnost za budovou AZ centra viděli, bylo to pouze ve fázi záměru, my jako zastupitelé jsme viděli jen studii, ale neznali jsme další souvislosti,“ vysvětlil Plodík.

„Zajímalo by mě, proč to hřiště s revitalizovanou plochou u kiosku stálo tolik peněz, když je tam pouze jedna prolézačka pro starší děti, které tam stejně nechodí a dvě houpačky. Zmizelo pískoviště a ta nově postavená zmíněná budova je neustále uzamčená,“ přidal se bývalý zastupitel Jiří Čáslavský. Podle jeho názoru není v okolí kiosku nic, co by návštěvníky přilákalo. To si myslí i mladá maminka Kateřina Siberová. „Ten kiosek sám o sobě špatný není, ale někde jinde na jiném místě. Do parku k dětskému hřišti se nehodí. Navíc na tom hřišti není pro děti nic. Je to smutné, žádné barvy, žádné atrakce,“ povzdechla si maminka.