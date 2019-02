Havlíčkův Brod – Klášterní kostel sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě je zavřený. Nemá provozovatele. Až dosud tím provozovatelem bylo Muzeum Vysočiny v Havlíčkově Brodě, ale to již koncem loňského roku odmítlo prodloužit smlouvu. Vlastníkem kostela je stát.

Klášterní kostel sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě nemá provozovatele. | Foto: Deník / archiv

Co bude s kostelem dál,to řešil nedávno výbor pro cestovní ruch a kulturu. „Situace je neutěšená, muzeum ukončilo provozování. Otázkou je, kdo ho nahradí. V kostele se koná množství různých kulturních akcí,“ upozornila na zasedání výboru Eva Vyoralová. Podle Jana Schwarze je kostel je pro Brod a jeho kulturní život důležitý a určitě by měl kostel zůstat v provozu. Ideálním řešením by bylo najít co nejdříve provozovatele nového.