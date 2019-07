Obyvatelé domova by s novými parťáky trávili volný čas a věnovali se různým činnostem. „Aktuálně hledáme dobrovolníka na občasné projížďky na kole pro klienta Komunitního bydlení ve Světlé nad Sázavou,“ zmínila Helena Štěpánková, koordinátorka dobrovolníků pro region Humpolec a Světlá nad Sázavou.

Uplatnění ale najdou i dobrovolníci z Ledče. „Všeobecně pak sháníme dobrovolníky přímo do Domova Háj v Ledči nad Sázavou pro trávení volného času, na občasné výlety, hraní karet, šachů, různých her, pro výtvarné a rukodělné dílny, procházku nebo třeba společné popovídání,“ doplnila Štěpánková.

Momentálně za klienty Domova už tři dobrovolníci dochází. „V Komunitních bydleních ve Světlé nad Sázavou máme slečnu, která klienty učí vařit, pána, který s klientem jezdí rybařit a mladého pána, který klienta bere mezi partu fotbalových kamarádů a na zápasy,“ popsala Štěpánková.

„Pro naše klienty je to přínosné zejména v tom, že je dobrovolníci vytáhnou z každodenní rutiny. Vždy se na společná setkání těší a postupně mezi nimi vzniká krásný vztah, který je přínosný pro obě strany,“ řekla s úsměvem Štěpánková.

Zájemci, kteří se chtějí stát dobrovolníky, musí být starší patnácti let a nesmí proti nim být aktuálně vedeno trestní stíhání. Pokud tyto dvě podmínky splňujete a chcete užitečně využít svůj volný čas, neváhejte kontaktovat dobrovolnické centrum buď na telefonním čísle 778 888 663, nebo prostřednictvím e-mailu dc.humpolec@fokusvysocina.cz.

Maximální počet dobrovolníků určený není. „Jakýkoliv dobrovolník je velkou pomocí. Kohokoliv, kdo by se ozval, umíme uplatnit. Záleží na tom, co rád dělá, co umí a co by mohl předat a udělat tím radost druhým,“ pověděla Štěpánková.