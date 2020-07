V současné době se klienti Háje učí především samostatnosti. „Pracovníci domova se s nimi zaměřují například na zvyšování finanční gramotnosti. Pravidelně si zájemci sestavují finanční rozpočet a nakupují v obchodě,“ přiblížila pracovnice Domova Háj Andrea Šeredová.

Zdokonalují se i v práci s telefonem a počítačem. „Protože léto je doba dovolených, vybrali si někteří zájemci nácvik vyhledávání vhodných vlakových a autobusových na výlety. Například pan Radek se chystá na návštěvu do města, kde žije jeho rodina,“ prozradila Šeredová.

To vše dělají proto, že se do roka přestěhují do nově vznikajících domů. Skupinky po šesti lidech v nich budou žít běžným způsobem života. „V komunitním bydlení budou moci daleko častěji a snadněji využívat dostupné veřejné služby a zapojit se do společensko-kulturního života v dané lokalitě,“ vyzdvihla Šeredová. Těmito lokalitami jsou kromě Ledče nad Sázavou také Světlá nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Chotěboř a Golčův Jeníkov.