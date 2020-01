„Klientům denního stacionáře - Centra sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou, které spadá pod Oblastní charitu Havlíčkův Brod, komplikuje život chybějící nájezdová rampa do auta. To by se mohlo změnit, protože nákup rampy se už brzy objeví jako jeden z podporovaných projektů Nadace ČEZ,“ uvedla mluvčí Oblastní charity Havlíčkův Brod Monika Brothánková.

„Uživatelé aplikace mohou běhat, jezdit na kole, lyžovat nebo třeba běhat na pásu v teple domova. Kromě běžných údajů o rychlosti, čase, tempu nebo vzdálenosti také generuje body. Ty pak mohou kdykoli věnovat některému z aktuálně nabízených projektů neziskových organizací, škol nebo obcí,“ popsala Brothánková. „V ideálním případě projektu Nájezdová rampa do auta pro stacionář Petrklíč,“ usmála se.

Petrklíč potřebuje na pořízení nájezdové rampy získat 62 100 korun. „Nadace JUST už přislíbila šestnáct tisíc. Pokud tedy uživatelé aplikace svým pohybem nashromáždí za daný čas určitý počet bodů, Nadace ČEZ projekt podpoří konkrétní dopředu stanovenou částkou, v případě Petrklíče částkou ve výši 46 100 korun,“ informovala mluvčí.

Charitu podpoří i triatlonistka

Oblastní charita Havlíčkův Brod se s žádostí o pomoc obrátila i na extrémní triatlonistku Sandru Kocúrkovou, která pochází z Havlíčkova Brodu. „Projekt Pomáhej pohybem dobře znám. S telefonem díky chytrým hodinkám neběhám, ale nemám problém si ho teď brát a tím podpořit regionální projekt. Budu moc ráda, když budu moc alespoň tímto málem pomoci, je skvělé, že pohybem, který je pro mě samozřejmostí, mohu takto pomoci,“ svěřila se sportovkyně.

Zdravotně postižení a senioři, kteří denní stacionář Petrklíč navštěvují, často využívají možnost odvozu. Jednomu ze dvou charitních aut však chybí velmi potřebná mechanická rampa pro přepravu imobilních osob.

„Jsme nadšení, že nás do projektu EPP – Pomáhej pohybem Nadace ČEZ zařadila. V poslední době se nám zvyšuje počet uživatelů, kteří jsou imobilní a ani za asistence pracovníků nezvládají nastoupit do automobilu běžným způsobem. Proto je musíme i s vozíkem přepravit do auta. Služby denního stacionáře Petrklíč využívá celkem 11 klientů, kteří jsou upoutaní na vozík. Pořídíme-li druhou mechanickou rampu, budeme schopni vozit více imobilních uživatelů, kteří by sociální službu potřebovali a rádi ji využívali,“ vysvětlil vedoucí stacionáře Petrklíč Miroslav Sklenář.

Do Petrklíče dochází například dvě dámy s pohybovými potížemi, kvůli kterým používají vozík. „Pokud vozidlo s plošinou není k dispozici, jedna z paní s vypětím všech sil do vozidla s pomocí pracovníků stacionáře nastoupí, druhá to však nezvládne a musí zůstat doma,“ doplnila sociální pracovnice Petrklíče Ivana Tomanová.