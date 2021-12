Na stěny nové budovy Krajské knihovny v Havlíčkově Brodě se vrátily živé rostliny. Uvidíme, jestli vydrží, nebo uschnou, tipují knihovníci. Obyvatelé Brodu si myslí to samé.

Například podle názoru Broďana Petra Fialy jsou to zbytečné výdaje. „Být originální za každou cenu. Myslím, že místo trávy na zdech by stačily zelené panely. Vypadalo by to stejně,“ poznamenal Fiala.

Podle názoru brodského zastupitele Milana Plodíka je nová výzdoba jen vyhození peněz. „Já tomu nevěřím. Kytky uschly, firma dodala v reklamaci nové. Na jaře uschnou zas. Tak vysadíme nové. Pořád dokola. A další výsadba už nebude v záruce. Je to byznys,“ prohlásil Plodík.

Knihovníci novou zeleň na zdech přijali jako fakt, ale myslí si svoje. „Rostliny jsou zpátky. Doufáme, že vydrží. Myslím, že firma, co je sázela, měla vědět, jestli jsou na výzdobu vhodné,“ řekla Hana Lacinová vedoucí útvaru služeb.

Jak dodala, měli knihovníci se zelenou okrasou jen problémy. „Hlavně čtenáři nevěděli, jak se věci mají. Zeleň je venku i uvnitř. Z usychání obvinili knihovnice, že se o kytky nestarají. Přitom zalévání řídí počítač, ne my,“ konstatovala Lacinová. V detailním pohledu se ale na zdi opět mezi zelení objevují suchá místa.

Krajská knihovna v Havlíčkově Brodě



Stavba trvala dva roky.



Objekt má jedno podzemní podlaží a dvě nadzemní podlaží.



Stojí na vrtaných pilotech.



Do všech míst s vertikálně osazenou zelení je zavedený rozvod zavlažování a odvod přebytečné vody.



Zelené panely tvoří sedm druhů odolných trvalek. Zalévání řídí počítač.



Stavba přišla skoro na 200 milionů, vybavení na dalších 28 milionů korun.



Zdroj: Kraj Vysočina

Jak potvrdila mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová, obnova zeleně na fasádě krajské knihovny byla provedena v rámci reklamace. „Tu vyřizoval krajský majetkový odbor. Zhotovitel stavby, společnost Zlínstav, informoval, že zeleň tvoří 20 druhů květin pod názvem Kvetoucí louka. Předpokládáme, že na základě minulých zkušeností zvolila dodavatelská firma rostliny, kterým se v klimatických podmínkách Vysočiny bude dařit,“ napsala Neuwirthová.

Originální zelené panely na stavbu knihovny dodala společnost Liko-S ze Slavkova u Brna. „Květiny se neuchytily, protože se ukázalo, že nebyly vhodné pro využití v takové podobě. Dohodli jsme se na výměně,“ sdělil obchodní manažer společnosti Lubomír Kyselka v době, kdy květiny uschly.

Včera ale na dotaz Deníku reagoval stručněji. „Ano, tato zeleň na stěnách knihovny už zůstane,“ vzkázal Kyselka.

Krajská knihovna letos usilovala o titul Stavba roku na Vysočině. Hlavní trumf, živé rostliny, ale během několika dnů uschly, a to v době, kdy do města zavítala odborná komise pořadatelů, aby originální knihovnu viděla na vlastní oči.

Do soutěže Stavba roku Vysočiny 2020 přihlásila krajskou knihovnu firma Zlínstav, která knihovnu stavěla. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek. „Smutná shoda okolností. Doufáme, že to krajské knihovně při hlasování v soutěži moc neublíží,“ konstatoval Schrek. Vyhodnocení soutěže se konalo v Humpolci. Tam brodská knihovna získala jen čestné uznání.