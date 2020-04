„Platí u nás běžná otevírací doba. V úterý a v pátek míváme otevřeno i dopoledne. V tyto dny jsme se rozhodli vymezit čas od osmi do deseti hodin speciálně pro lidi z ohrožené skupiny, aby se u nás cítili bezpečněji. Je to doporučení, samozřejmě mohou přijít i v jiný čas, ale tento máme vyhrazený speciálně pro ně,“ podotkla vedoucí přibyslavské knihovny Markéta Gögeová.

Při vstupu však musí čtenáři myslet na určitá bezpečnostní opatření. „U vchodu máme dezinfekci na ruce, musí dodržovat alespoň dvoumetrové rozestupy a nesmí zapomenout na zakrytý obličej. V neposlední řadě lidem připomínám, aby si knížky prohlíželi hlavně očima a zbytečně v nich nelistovali,“ upozornila přibyslavská knihovnice.

Jinak vše připomíná běžný provoz. „Zatarasili jsme jen dětský koutek. Myslím, že teď ani rodiče s dětmi chodit nebudou. Jinak se mohou po knihovně pohybovat volně. Je tady poměrně velký prostor, a kdyby přišlo více čtenářů, řešili bychom to individuálně,“ nastínila Gögeová.

To v Krajské knihovně Vysočiny v Havlíčkově Brodě mohou příchozí jen k pultíku. „Vydáváme jen čekající rezervace. Lidé si knihu objednají z domu, my ji připravíme a poté si ji jen vyzvednou,“ přiblížila Lacinová s tím, že i oni mají u vchodu nachystanou dezinfekci, případně i rukavice.

Systém vracení knih mají obě knihovny stejný. „Vracejí se bez toho, aniž bychom je hned odečítali. Necháváme je v karanténě a zaevidujeme až čtvrtý pracovní den. Až pak se vrací do volného výběru,“ sdělila Lacocinová.

„U nás to máme vyřešené tak, že hned u vchodu máme připravenou krabici, do které čtenáři nosí knihy zabalené v sáčku. Knížky musí být alespoň tři dny v karanténě, k čemuž využíváme naši výstavní síň. Tam je potom i dezinfikujeme,“ přiblížila Gögeová.

Čtenářů přišlo v pondělí poměrně velké množství, fronty se ale netvořily. „Lidé spíše telefonují a ujišťují se, jestli máme opravdu otevřeno a jestli mohou přijít. Telefony nám zvoní opravdu pořád,“ prozradila Lacinová.

Kdo se však do knihovny z nějakého důvodu nedostane, nemusí se bát pokuty. „Po celou dobu, co jsme měli zavřeno, jsme upomínky čtenářům promíjeli a automaticky prodlužovali výpůjční dobu. Ještě v tom nějaký čas budeme pokračovat, než si lidé zvyknou. Jsme hlavně rádi, že knihovna opět ožila. Bez čtenářů to tu bylo takové smutné,“ dodala Gögeová.