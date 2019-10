Knihovny v kraji sbírají staré mobily. Mohou vyhrát až dvacet tisíc

Havlíčkobrodsko – Až dvacet tisíc korun získá knihovna, která posbírá do 11. prosince největší počet starých a odložených mobilních telefonů. Pilotní projekt s názvem Odlož mobil v knihovně, vyhlásila společnost ASEKOL. V Kraji Vysočina se do ní zapojilo celkem deset knihoven, dalších 10 v jižních Čechách. Vyhodnocení a předání výher se uskuteční do Vánoc.

Ilustrační foto. Až dvacet tisíc může vyhrát knihovna, která posbírá nejvíc starých mobilů. | Foto: Archiv Deníku