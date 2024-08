Návštěvníci festivalu se tak letos mohou těšit na autory jako Alena Mornštajnová, Irena Obermannová, Martin Jun, Aleš Palán, Petr Opršal, Miroslav Karas, Jan Štoček, Michaela Janečková, Kateřina Dubská, Jiří Březina a Michal Viewegh.

Akce se opět koná v prostorách kulturního domu Ostrov a ve vedlejší budově krajské knihovny. Při příležitosti veletrhu se uskuteční i dvě hudební akce v klubu Oko, a to koncert J.A.R. a vystoupení bubeníka Miloše Meiera.

Na veletrhu vystoupí také dalších autoři jako například Vladimír Kořen, známý z pořadu Zázraky přírody, Petr Stančík s Jezevcem Chrujdou, laureáti Ortenovy ceny Marek Torčík a Petra Soukupová, Pavel Tomeš předvede literární stand-up, Lucie Tučková pozve návštěvníky do Petrkova a Michal Kamp představí na závěr knižního veletrhu dějiny Havlíčkova Brodu.

Letošní ročník tradičního podzimního knižního festivalu nese číslo 34. „Věřím, že nabídka letošního ročníku návštěvníky zaujme a dočkáme se návštěvnického rekordu. Jednoznačně pak doporučuji využít i veletržních slev k nákupu knih a třeba i prvních vánočních dárků,“ komentovala zakladatelka a ředitelka veletrhu Markéta Hejkalová.

Ta ještě dodala, že město Havlíčkův Brod tak zprostředkuje občanům živý kontakt s tím nejzajímavějším, co se děje v současné české literatuře. „A zároveň s nadsázkou řečeno, odčiní to, že svého nejvýznamnějšího spisovatele Karla Havlíčka Borovského nechalo odvézt do vyhnanství do Brixenu," doplnila s úsměvem Markéta Hejkalová.

Novinkou pro letošní ročník veletrhu je vznik literárního festivalu Knižní Havlíčkův Brod, za kterým stojí právě město Havlíčkův Brod. „To prostřednictvím Markéty Hejkalové navázalo spolupráci s českými vydavateli i autory a zajistilo tak část doprovodného programu,“ komentovala mluvčí města Zuzana Melounová.