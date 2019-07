V Lípě se kola pro Afriku vybírají v areálu čističky v Lípě po celý červenec a srpen každé úterý a sobotu od 17.30 do 19.00 hodin a každé první pondělí v měsíci od 14.00 – 17.00 hodin. Jak informovala dárce za pořadatele akce Marta Vencovská, obec Lípa se do akce zapojuje již pátým rokem v rámci projektu MA21. Celkem dárci z Lípy již odeslali přes 300 jízdních kol v různém technickém stavu.

„Naše organizace byla založena jako obecně prospěšná společnost (o.p.s.) v roce 2012 v Ostravě. Zde dosud sídlíme. Náš kmenový tým je složený z necelé desítky zaměstnanců vedený správní radou pod dohledem dozorčí rady. Spolupracujeme s více jak stovkou dobrovolníků a partnerů po celé České republice, v Gambii a nově i na Slovensku," informuje o společnosti zakladatel projektu Roman Posolda a dodává: „Myslím, že nikdo z nás nikdy nepocítil opravdový nedostatek. Možná právě proto nemusí všichni rozumět, proč zrovna Afrika, proč kola, proč humanitární a rozvojová pomoc obecně. Děti v různých koutech světa se nerodí do blahobytu, v jakém žijeme my ve středu Evropy. Například děti v Gambii mají obtížný přístup ke vzdělání. Do školy je to mnoho kilometrů, které děti každodenně zdolávají pěšky, což je stojí energii a čas. Není tak výjimkou, že je rodiče nechávají doma. Základy života se děti učí přirozeně nápodobou starších. Vzdělání, které ovlivňuje jejich budoucnost, jde však stranou. Darovanými koly od dárců chceme těmto dětem umožnit cestu ke vzdělání."

V Česku sběr kol pro Afriku probíhá asi v pěti desítkách registrovaných míst. Na Vysočině je to třeba Žďár nad Sázavou nebo Třebíč tam se svážejí kola z dalších koutů Česka od spolků a organizací, které se do akce zapojí. Ne všechna darovaná kola se ale pro Afriku hodí. Ta, která jsou pro africký terén nevhodná nebo náročná na údržbu mohou dárci vydražit třeba v benefičním projektu na Aukru. Tyto peníze podle Posoldy pomohou financovat převoz kol do Afriky, převoz jednoho kontejneru stojí až 80 tisíc korun.