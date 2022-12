Nedá se svítit. Podle ředitele Technických služeb Havlíčkův Brod Václava Laciny je noční vypínání veřejného osvětlení nutnost s ohledem na vysoké ceny elektřiny. „Veřejné osvětlení se bude v noci vypínat ve všech příměstských částech, a to v době od půl noci do čtvrté hodiny ráno,“ potvrdil ředitel Lacina. Jak dodal, technické služby opatření dobře zvážily a spočítaly. „Dojde k úsporám na výdajích za elektřinu ve stovkách tisíc korun za rok. Nezaznamenal jsem žádné negativní reakce, lidé chápou, že úsporná opatření jsou nutná,“ konstatoval ředitel Lacina s tím, že dalším krokem bude noční vypínání veřejného osvětlení v okrajových částech Brodu.

Havlíčkův Brod má téměř dvě desítky místních částí, patří mezi ně například Svatý Kříž, Mendlova Ves či Mírovka. Pro Martinu Šubertovou, předsedkyni osadního výboru Svatý Kříž, byla informace o vypínání veřejného osvětlení v noci menším překvapením. „K tomu tématu byla schůzka, ze které jsem se omluvila. Myslím si, že je předčasné to nějak hodnotit. Samozřejmě je tady ve hře cena elektřiny, světelný smog. Nechme tomu čas, ten ukáže, jestli to bylo moudré rozhodnutí,“ konstatovala Šubertová.

Teplo v Brodě zdraží: zvláštní středisko dostane deset milionů pro lepší šetření

Josefu Tesařovi z Mendlovy Vsi se zhasínání pouličních lamp ve vsi nelíbí. „Už teď si někteří lidé u nás stěžují, že ve vsi je špatné veřejné osvětlení, že chybějí lampy. Teď bude navíc ještě polovinu noci ve vsi tma. Doufám, že za peníze, které město ušetří za energie, k nám časem pořídí nějaké nové úsporné lampy,“ řekl Tesař.

Radek Maťko je starosta dobrovolných hasičů Mírovka. „Neumím si představit, že celá Mírovka v noci zasne. Možná by stačilo nechat svítit jen několik málo pouličních lamp a úspory by se našly,“ poznamenal Maťko a dodal, že většina lidí stejně v noci spí, tak jim zhasnutá světla vadit nebudou, spíš je to časem otázka bezpečnosti.

Po zhasnutých lampách v místních částech plánují technické služby ponořit na několik hodin do tmy i okrajové části města. Chodit temnými ulicemi se však nelíbí Zdeňku Vašíčkovi z Havlíčkova Brodu. „Někdo se nás snaží vrátit o sto let zpátky. Nechci chodit po ulicích potmě. Když šetřit energií, tak stačí pozhasínat osvícené kašny, radnice a kostely. Nevím, kdo se na ně v noci dívá,“ poznamenal brodský živnostník.

Dřevěné, slaměné i plechové: výstava v České Bělé láká na unikátní betlémy

Radku Maťkovi, který sice vede hasiče v Mírovce, ale bydlí na okraji Brodu vypnutá světla nevadí. „Jak jsem řekl, většina lidí v noci spí. My máme lampu přímo u okna, když zhasne, nebude mi to vadit,“ dodal.

Například policii se temné ulice měst a obcí moc nezamlouvají. Jak nedávno konstatovala policejní mluvčí Dana Čírtková, není to dobrý nápad. „Vypínání veřejného osvětlení může zhoršit bezpečnost a plynulost silničního provozu v daném místě. Mohlo by ale také dojít ke zvýšení počtu protiprávních jednání ze strany pachatelů trestné činnosti. Navíc obyvatele daných obcí by se nemuseli cítit v bezpečí,“ zdůraznila policejní mluvčí Dana Čírtková.

Jak dodala, osvětlený prostor je vždy lepší i z hlediska dopravy. „Vzniká nežádoucí kontrast mezi neosvětlenou ulicí a osvětlením v oknech nejbližší zástavby. Hlavně na přechodu pak chodec nemusí dobře vidět řidiče, a to zvláště pokud mimo dopravní prostor bude vyšší světelný zdroj,“ vysvětlila Čírtková.