Kolik slov napíše jedna tužka: studenti gymnázia v Brodě se pokusí o rekord

Kolik kilometrů dlouhou čáru dokáže tužka napsat a kolik zvládne slov. Do České knihy rekordů se chtějí zapsat studenti gymnázia v Havlíčkově Brodě. „Ve čtvrtek se studenti primy A brodského gymnázia pod vedením učitele Daniela Korába v rámci hodiny výtvarné výchovy pokusí zjistit, co dokáže napsat jedna tužka, a to hned dvěma způsoby najednou. Pokud bude jejich úsilí úspěšné, budou se následně ucházet o zápis do České knihy rekordů,“ informoval ředitel gymnázia Hynek Bouchal.

Gymnázium Havlíčkův Brod. | Foto: Aneta Petrová a Robin Sitař