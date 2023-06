Do práce i na nákupy jezdí na elektrokoloběžce například Miroslav Veselský. Do autobusu městské dopravy si ji ale nebere. „Chtěl jsem s koloběžkou nastoupit jednou. Ale řidič mi řekl, ať vystoupím. Že elektrokoloběžka má akumulátor, který může za jízdy v autobuse vybuchnout a on nechce mít problémy,“ popsal mladík svoji zkušenost. Od té doby už s koloběžkou do autobusu nenastupuje.

Koloběžka je moderní způsob přepravy pro mládež i dospělé. „V poslední době se vyskytla poptávka ze strany cestujících kombinovat jízdu na koloběžce s přepravou v autobusech městské hromadné dopravy. Tím se naskytl problém, jak této poptávce vyhovět, a přitom neohrozit cestující v autobuse,“ informovala mluvčí městského úřadu Alena Doležalová. Nakonec město i technické služby, které mají městskou dopravu na starost, našly řešení. „Cestujícím vyhovíme v případě, že majitel koloběžky ji bude ochoten nebo schopen sám složit ještě předtím, než s ní nastoupí do autobusu a učiní z ní tak běžné zavazadlo,“ informoval majitele koloběžek Lubomír Hepner vedoucí střediska městské hromadné dopravy.

Podle řidiče autobusu městské hromadné dopravy Pavla Dubna ale i složená koloběžka může v autobuse znamenat problém. „Za určitých podmínek se z ní může stát hodně nebezpečný nástroj. I složená váží až třicet kilo. Když řidič z nějakých důvodů prudce zabrzdí, může koloběžka cestujícím okolo hodně ublížit,“ zdůraznil řidič s tím, že kola do autobusu nesmí, ale koloběžka ano.

Debaty řidičů s cestujícími, jestli jsou ochotni koloběžku složit, mohou být podle šoférů zdrojem zbytečných konfliktů. „Mám zkušenosti různé. S většinou cestujících se dá domluvit, ale na koloběžkách jezdí dneska nejen mládež, ale i dospělí a s některými je problém,“ poznamenal.

Do autobusů MHD smí majitel koloběžky jen tehdy, když koloběžku před nástupem složí. Přeprava takového zavazadla buď je, nebo není zpoplatněna dle platného tarifu MHD, přičemž záleží na jeho rozměrech. Pokud majitel koloběžky nebude ochoten nebo schopen koloběžku složit, případně to její konstrukce neumožní, není oprávněn s ní nastoupit do autobusu MHD.

Většina řidičů MHD v Brodě jsou muži, žena je mezi nimi podle Dubna jen jedna. „U ní nemůže nikdo čekat, že se bude dohadovat s nějakým hulvátem. Tam vidím jediné řešení. Volat městskou policii,“ konstatoval Duben. Podobné řešení jako v Brodě přijal dopravní podnik města Jihlavy. Podle informací dispečinku smí koloběžka do vozů MHD jen složená, jako zavazadlo.

Může elektrokoloběžka v autobuse skutečně vybuchnout? Jak vysvětlil Lubomír Hepner vedoucí střediska MHD, budou technické služby o přepravě koloběžek v autobusech ještě dál jednat. "Upřesníme i další podmínky přepravy koloběžek a dáme to cestujícím na vědomí. Elektrokoloběžky mají baterii, teoreticky mohou zahořet, ale také nemusejí. Záleží, kde si je majitel pořídil. U kvalitního výrobce je to hodně malá pravděpodobnost," konstatoval Hepner s tím, že třeba kola do MHD už nesmí. "Jsou objemná, špatně skladná, mohou napáchat škody," dodal.