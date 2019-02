Havlíčkův Brod – Kdo zatím nestihl navštívit výstavu věnovanou nizozemské barokní malbě v brodské Galerii výtvarného umění, má ve středu 10. ledna jedinečnou možnost prohlédnout si ji se zasvěceným komentářem kurátora Aleše Veselého. Komentovaná prohlídka proběhne od 17 hodin.

Výstava veřejnosti představuje výběr z nizozemské malby uchovávané ve sbírkách Národního památkového ústavu.

„Kolekce bezmála čtyř desítek obrazů představuje nizozemské malířství v celé jeho námětové šíři od portrétů přes slavnou nizozemskou krajinomalbu až po bravurně ztvárněná zátiší a náboženskou malbu,“ prozradil kurátor výstavy Aleš Veselý.

Obrazy, které jsou na výstavě k vidění, mohli spatřit návštěvníci prohlídkových tras moravských zámků, jiné však dosud odpočívaly v zámeckých depozitářích a před zraky veřejnosti se dostávají vůbec poprvé.

„Základ výstavy tvoří kolekce obrazů z obrazárny Státního zámku v Rájci nad Svitavou, která byla budována od poloviny 18. století Antonínem Karlem ze Salm-Reifferscheidtu. Jeho největšímu zájmu se těšila právě nizozemská malba z okruhu Petra Pavla Rubense, jíž získával za svého pobytu v Bruselu,“ doplnil Aleš Veselý.

Na výstavě jsou také obrazy z liechtensteinských zámků v Lednici a Valticích a z jihomoravských Lysic. K vidění jsou tu obrazy B. van den Bossche, Simona de Vos, portréty Gerarda von Honthorsta, krajiny Aerta van Neera nebo zátiší Jana Pietra Brueghela.

Výstava v galerii potrvá do 4. února. Otevřeno je denně kromě pondělí od 9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.