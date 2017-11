Komfortnější parkoviště u Arény i v údolí řeky Doubravy

Chotěboř - Rekonstrukcí projde parkoviště před zimním stadionem.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Matej Slávik

„Vzhledem k tomu, že tady v současné době dodavatelská firma upravuje povrch a buduje vsakovací jímku na zachytávání povrchové vody, musí návštěvníci Arény počítat s určitým omezením. I proto je prosíme o shovívavost. Práce by měly být hotovy do 15. listopadu,“ informoval starosta města Tomáš Škaryd.

Do budoucna zde vznikne parkování pro dva autobusy, sedmadvacet osobních vozů a dvě místa pro handicapované. Investice se vyšplhá na 2,6 milionu korun a bude hrazená z rozpočtu města. Úpravy parkoviště by měly vrcholit i u vstupu do údolí řeky Doubravy na Bílku.

„Tím, že je tato malebná lokalita hodně navštěvovaná, chceme nabídnout turistům co největší komfort. A s tím je spojené například i parkování,“ podotkl místostarosta Zdeněk Janovský. U vstupu do chráněné krajinné oblasti bude mít možnost parkovat jeden autobus a zhruba deset až patnáct automobilů. Investice bude činit necelé dva miliony korun.

Erika Nováková