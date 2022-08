Deník kontaktoval jeden z obyvatel Lipky Richard Polák. „Podnikatel Zbyněk Špinar, který čtvrtou variantu obchvatu podporuje, mluví za celou Lipku, ale to není pravda,“ řekl Polák Deníku. Jak dodal, samozřejmě i on kdysi proti stavbě jihozápadního obchvatu protestoval.

„Jenže to bylo proti variantě číslo jedna. Dali jsme proti tomu dohromady dokonce petici s bývalým předsedou osadního výboru Šmolovy,“ dodal Polák. Jak vysvětlil, varianta obchvatu číslo jedna měla vést od kruhového objezdu u Selské jizby na silnici číslo 38 ke Šmolovům. Obchvat ukončil kruhový objezd, z něhož by řidiči jeli po stávající silnicí 34. Doprava by pak proudila skrz Šmolovy stejně jako dnes. Dohady kolem obchvatu Šmolov jsou už některým lidem v Brodě pro smích. „Jestli se vašnostové z radnice nerozhoupou, nepostaví se nic. Plno řečí a skutek utek,“ prohlásil profesionální řidič Petr Fiala.

Neshody lidí ze Šmolov se zastupiteli brzdí obchvat Havlíčkova Brodu

Proti návrhu číslo dvě, který prosazuje Ředitelství silnic a dálnic Polák nic nemá. „Nic proti němu nemají ani lidé ve Šmolovech Na veřejné schůzi se zástupci města Brod dvojku podpořili, stejně jako někteří lidé z Lipky,“ poznamenal Polák. Předprázdninová schůzka obyvatel Šmolov s vedením Brodu byla podle Poláka jako malé referendum. Schůze se zúčastnila většina lidí ze Šmolov a necelá dvacítka z Lipky. „Nikdo nedal hlas variantě, která by vedla přes Šmolovy. Většina podpořila variantu druhou,“ upřesnil.

Varianty obchvatu



1. Od Selské jizby ke Šmolovům. Pod průmyslovou zónou kruhový objezd. Doprava by jezdila přes Šmolovy dál.



2. Od Selské jizby trasa křížem přes silnici mezi části Šmolovy a Občiny. Lipku a Šmolovy by obchvat minul asi o sto metrů a napojil se na silnici před Michalovicemi.



3. Skoro stejně jako dvojka. Jen část Lipku a Šmolovy by trasa obchvatu minula o pár metrů dál.



4. Od Selské jizby na Michalovice. Na silnici by se trasa napojila těsně před vsí. Šmolovy by minula, ale zase by zabrala katastr Lípy a Michalovic. Na trase by muselo být několik mostů. Podle ŘSD nejdražší varianta.



5. Žádný obchvat, pokud se zastupitelé nedohodnou

Podle podnikatele Zbyňka Špinara je Richard Polák ve střetu zájmů. Je stavbyvedoucí ve společnosti Eurovia a.s. Ta se stavbami silničních obchvatů, zabývá. Na to Polák reagoval smíchem. „Samozřejmě, že jsem stavař. Naše firma stavěla například obchvat u Velké Bíteše, ale jihozápadní obchvat mi určitě nikdo za podporu neslíbil. I když bych ho stavěl rád. Jezdím po celé republice a aspoň bych byl jednou doma,“ dodal s humorem.

Ředitelství silnic a dálnic při přípravě jihozápadního obchvatu vycházelo z územního plánu města Havlíčkův Brod, kde byla trasa obchvatu v územní rezervě. „Mimo jiné s výhledem, že v budoucnu bude možno do silnice první třídy 34 propojit nějakou komunikaci v severozápadním kvadrantu města. Z uvedených variant preferuje ŘSD variantu číslo dvě, která je ekonomicky spolehlivě prověřená,“ sdělil Martin Buček z komunikačního týmu ŘSD.

Čtvrtá verze obchvatu je pro ŘSD nepřijatelná. „Proti variantě číslo čtyři je i skutečnost, že v hodnocení vlivu na životní prostředí vychází jako nevhodná. Navíc by to nebyla jen záležitost města Havlíčkův Brod. Čtyřka zasahuje do území jiných obcí,“ vysvětlil Buček. Čtvrtá varianta by zasáhla například do území obce Lípa, ale ta, podle starosty Jiřího Kunce ke stavbě obchvatu nikdy nedá souhlas.

Přešlapování brodských zastupitelů kteří se zatím nedokázali na žádné verzi obchvatu shodnout se nelíbí nejen silničářům, ale ani brodskému zastupiteli Janu Schwarzovi.

„Kdybychom byli tak asertivní jako u zrušené zahrádkářské kolonie na Nebi bylo by všechno jinak,“ poznamenal na adresu svých kolegů.

Jak dodal, mrzí ho, že v případě zahrádkářů radnice postupovala podle územního plánu a byla rychle hotová. U obchvatu jen přešlapuje. Poslední jednání o obchvatu budou mít „staří“ zastupitelé před komunálními volbami v září. Jestli se ani pak nedohodnou, tak podle místostarosty Zbyňka Stejskala obchvat zůstane jako horký brambor pro nové zastupitele a může se stát, že obchvat nebude vůbec.