Zastupitelé Lipnice v současné době připravují strategický plán rozvoje obce. „Začínáme na něm pracovat. Chceme udělat dotazníkové šetření, kde lidem nastíníme naše záměry na příštích deset let. Bude jak online, tak v papírové podobě,“ uvedl starosta Lipnice Zdeněk Rafaj.

Jeho součástí budou právě i zmíněné ulice. „Nějaký návrh už existuje, ještě však oslovíme občany a umožníme jim se na této významné události podílet. S nějakými návrhy tak přijdeme my, ale necháme občany, aby navrhli i něco svého,“ prozradil lipnický starosta.

Jako jeden z možných názvů ulic se přímo nabízí Haškova nebo Švejkova, a to podle nejslavnějšího lipnického rodáka Jaroslava Haška a jeho nejznámějšího literárního díla. Vše je však zatím otevřené.

Konečné slovo budou mít přímo Lipničtí, respektive zastupitelé města. „Je pro nás podstatné, jestli to lidé budou chtít. Já si však myslím, že se to udělat musí. Není to jen o tom, že bydlím v nějaké ulici, ale ulehčuje to i práci dopravcům. Dnes hodně jezdí zásilkové služby, které to určitě ocení,“ přemítal Rafaj.

Tato změna ale usnadní orientaci ve městě i turistům. „Lipnici i její okolí milujeme. Když za námi jedou známí na návštěvu, nikdy ji nevynecháme. Sraz si dáváme vždy pod hradem, protože ho lehce najdou, ale kdyby mohli dát do navigace konkrétní ulice, bylo by to skvělé. Alespoň bychom některé nemuseli navigovat po telefonu,“ usmála se Anna Bečková z Havlíčkova Brodu.

Naopak drobnou komplikací, kterou s sebou pojmenování ulic přinese, je výměna občanských průkazů obyvatel Lipnice. „Nemusí se ale bát, bylo by to zcela zdarma,“ ujistil Rafaj. „Budeme se snažit být lidem v tomto nutném jednorázovém úkonu maximálně nápomocni a věřím, že jej přijmou s pochopením,“ dodal.

Lipnice nemá pojmenované ulice, protože až do předloňska bývala typickou vesnicí. Titul město jí tehdejší předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radek Vondráček udělil 10. září 2019. K městům, ke kterým ve středověku patřila, se tak opět zařadila po dlouholetých snahách několika generací.