Podle obyvatel Světlé je to krok správným směrem. „Perfektní nápad. Určitě bude nová podoba Pěšinek lepší než ta hrůza co je tam teď,“ poznamenal sportovec Tomáš Frejlach. Město má proměnu areálu už dlouho v plánu. „V současné době máme k dispozici architektonickou studii Václava Marka, dalším krokem je projektová dokumentace,“ informovala Blanka Sedláková mluvčí radnice.

Projekt město dostane na stůl už letos v prosinci. Z projektu pak bude jasné, kolik město za proměnu zchátralého areálu Pěšinky zaplatí. „Ve Světlé a okolí není žádné koupaliště. Proto jsme znovu oprášili nápad na proměnu zchátralého areálu V Pěšinkách,“ řekl před časem Deníku světelský starosta František Aubrecht.

V koupališti v areálu Pěšinky mohli obyvatelé Světlé plavat už dávno. Stavět se začalo koncem 80. let. Jenže po listopadu 1989 se k projektu město už nevrátilo. V privatizaci areál získal soukromník, ale ten koupaliště nikdy neotevřel. Část využíval, část pronajímal. V hlavní budově byly hospody, diskotéka a pak sklad. Pak už areál jen chátral. Radnice ve Světlé v roce 2017 koupila za šest milionů korun pozemky, pak za čtyři miliony i budovy. Podle bývalého starosty Světlé Jana Tourka, poté krajského radního, v době kdy město areál kupovalo, byly Pěšinky investice do budoucna. „Tak to bohužel dopadlo po revoluci u nás skoro se vším. Prodej a chátrání,“ povzdechl si Vojtěch Doležal ze Světlé.

Teď je v plánu velkolepá obnova Pěšinek se kterou by měly pomoci i dotace z evropských fondů. Architekt Marek vidí celý areál do budoucna jako velikou loď, kde nechybí první i druhá paluba a samozřejmě podpalubí. „Přízemí rekonstruovaného objektu posloužípro potřeby zázemí návštěvníků koupaliště , letní restauraci s terasou, prostory správce areálu a pro klubovny a sklady spolku JUNÁK,“ popsal v urbanistickém návrhu. Letní restaurace nabídne bowling a bar. Čištění vody v koupališti zajistí výkonné filtry. Koupaliště by mělo být uvedeno do provozu podle původních předpokladů v roce 2024.