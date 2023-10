Konečně hotovo. Náročná dopravní uzavírka na silnici první třídy 37 ze Ždírce nad Doubravou na Havlíčkobrodsku směrem na Pardubice skončila v pondělí 23. října. Dělníci dokončili práce na posledním úseku silnice u dřevařské firmy Lana. Uleví se řidičům, škole i rodičům.

Děti už nemusí doprovázet do školy učitelé. | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Od náročných objížděk si oddechnou řidiči a především ždírecká základní škola. Ta už nemusí svoje nejmenší žáky doprovázet ráno od autobusu do školy, odpoledne ze školy na autobus. Stejně tak obyvatelé obce Slavíkov už nemusejí do práce ve Ždírci jezdit přes Chotěboř.

Podle ředitele ždírecké školy Oty Bence to byla cesta za vzděláním, na jakou děti ani učitelé nezapomenou. Osmadvacet učitelů a zaměstnanci města se střídali ve službě. Tři desítky školáků denně vodili kolem rozkopané silnice, kde duněly stavební stroje. „Myslím, že jsme celou akci zvládli bez problémů. Pro děti to byl nezapomenutelný zážitek. Pravda, někdy se autobusy opozdily, jely jinak než měly. To ale škola nemůže ovlivnit. Důležité je, že se během cesty stavbou nikomu nic nestalo,“ zdůraznil ředitel.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Školáci cestovali autobusem a mikrobusem. Takzvaný velký přesun, kdy učitelé vyzvedli děti na zastávce a vedli je do školy a odpoledne zpět, začal už 11. září . S ukončením prací na silnici jsou spokojení i obyvatelé nedalekého Slavíkova. Do práce ve Ždírci jezdili oklikou přes Chotěboř. „Za týden tak najezdili desítky kilometrů navíc,“ poznamenala Martina Hojná, zástupce ředitele ždírecké základní školy.

Ne všichni rodiče chtěli posílat děti do školy zvláštním mikrobusem. Eva Josková z Horního Studence se rozhodla, že bude prvňáka Jakuba do školy vodit. „Ze Studence je to kousek. Pracuji v Laně, tak to mám při cestě. Ráno jdu s dítětem do školy, pak do práce, odpoledne z práce to samé. Za pár týdnů ten zmatek skončí. Pak bude Jakub už cestovat sám normálně autobusem,“ prohlásila.

Práce na silnici první třídy 37 mezi Ždírcem a Údavami směrem na Pardubice Ředitelství silnic a dálnic opravovalo po etapách. Práce začaly loni, skončily letos v říjnu.