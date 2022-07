Podle Jaroslava Švandy, který často jezdí kolem, je to smutný pohled. „ Tolik škody. Co ta stavba kdysi stála peněz,“ poznamenal Švanda. Například Ivana Bártová si oddechne. „Chodím tudy v létě do práce, ale jen ve dne. Potmě bych tu nešla ani za nic,“ prohlásila.