V horní části ve Věžnici mají i vlastní domov pro seniory. „Naše zařízení se bude rozšiřovat. Chtěli bychom přijmout až stovku klientů navíc. Takže se nám výrazně zvýší spotřeba vody. To by asi současné zdroje nezvládly. Takže nové vrty jsou potřeba,“ řekl Deníku ředitel domova Petr Řehák.

Ve Věžnici se také staví. Přibylo asi třináct nových rodinných domků. Každá domácnost spotřebuje podle odhadů obecního úřadu ročně asi 80 kubíků pitné vody, což je asi tři a půl kubíku vody denně.

Posílení vodovodu je letos podle starosty Drahoše jednou z prioritních akcí obecního úřadu. „Vrty jsou hluboké 70 metrů. Ukazuje se, že jsou dost vydatné, takže je můžeme s klidem připojit na stávající vodovodní síť,“ konstatoval. K připojení nových vrtů na vodovodní soustavu dává svolení v Česku celá řada institucí, jak příslušné městské úřady, tak třeba i krajští hygienici a hasiči. „Budeme tak připraveni na předpokládaný nárůst spotřeby pitné vody v souvislosti s dokončováním rodinných domů a plánovaným rozšířením Domova Věžnice,“ zdůraznil Drahoš.

Obec měla problémy s vodou léta. „Věžnice má dvě části, horní a dolní. V potrubí nám klesal tlak. Voda chvíli tekla, chvíli ne. Museli jsme do vesnice dokonce vodu vozit. Obec nechala postavit nový vodojem, na který napojila i horní část, jenže ani to nemůže do budoucna stačit,“ zavzpomínal bývalý starosta Josef Málek. Z potrubí také unikala voda. Drobné poruchy se podařilo dohledat a opravit. Ale to nic nemění na tom, že přítok do vodojemu v horní části obce byl po část roku nedostatečný a voda se musela do vodojemu dovážet cisternou. Za opravy vodovodů a dovoz vody například v roce 2018 obec zaplatila přes milion korun.