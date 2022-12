Podle europoslance Zdechovského čísla vycházejí z doby covidu, kdy jezdilo autobusem minimum lidí.

Přes tisíc podpisů v petici: Chceme zpátky autobus do Prahy, bouří se v Ledči

Podle Kraje Vysočina nelze už autobus obnovit. Ve hře jsou náklady na pohonné hmoty. Nelze vydávat veřejné finance na zavedení autobusu v situaci, kde forma jiného přímého spojení byť s přestupem existuje. Na linku z Ledče do Prahy by kraj vydal ročně asi sedm set dvacet tisíc. „Dotovat spoj přes území středočeského kraje po dálnici D1 není v možnostech Kraje Vysočina a ani města Ledeč,“ upozornil hejtman.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Zrušená autobusová linka je netypická. Autobus vyjížděl ráno z Havlíčkobrodska, projel řadou vesnic, z Hněvkovic najel na dálnici přímo do Prahy a jel bez zastávky. Odpoledne totéž v opačném směru. Na zrušený autobus doplatili cestující z Ledče. Daniel Horký měl s autobusem do Prahy dobrou zkušenost. „Když chcete jet z Ledče do Prahy, musíte buď do Čerčan nebo do Světlé nad Sázavou. Ale tím se cesta prodlužuje,“ vysvětlil Horký s tím, že autobus bude chybět mladým, kteří jezdí na Prahu do školy nebo za prací. Lidem v Havlíčkově Brodě už spoj nechybí. „Z Brodu do Prahy jezdí každou chvíli vlak. Je pohodlnější a rychlejší než autobus,“ prohlásila Věra Kasalová z Havlíčkova Brodu.

Podle Kraje Vysočina spojení do Prahy z Ledče existuje. Vlak přes Havlíčkův Brod a Světlou nad Sázavou jezdí každou hodinu, navíc je tu i RegioJet. Autobusovou dopravu zajišťuje na Vysočině společnost Arriva. Podle jejího mluvčího Jana Holuba je potřeba informaci uvést na pravou míru. Dopravní společnost nerušila linku celou. Jen její část. „Linka, která jede z Havlíčkova Brodu přes Světlou a Ledeč nad Sázavou do hlavního města se nevyplácí a bude jezdit jen do Ledče. Do Prahy kvůli malému zájmu cestujících, kterých je v průměru do deseti v autobuse, nepojede,“ vysvětlil Holub důvody už v létě po zrušení linky.

Podle mluvčí kraje Jitky Svatošové je možné linku na Prahu provozovat, ale komerčně bez dotací. Ovšem tomu bude odpovídat cena jízdenky, kterou nemusejí cestující přijmout.

Kudy z Ledče do Prahy



* Z Ledče nad Sázavou do Zruče nad Sázavou vlakem, ze Zruče autobusem na nádraží Praha-Roztyly

* Z Ledče do Čerčan osobním vlakem a z Čerčan osobním vlakem Praha hlavní nádraží

* Z Ledče do Zbraslavi autobusem a ze Zbraslavi autobusem na Praha-Roztyly

* Z Ledče do Světlé nad Sázavou osobním vlakem a ze Světlé rychlíkem do Prahy hlavní nádraží

* Z Ledče nad Sázavou autobusem do Čechtic, z Čechtic autobusem do Vlašimi a z Vlašimi autobusem na Praha-Roztyly



Zdroj: Jízdní řády