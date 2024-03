Téma bazén v Chotěboři boduje i v komunálních volbách. „V Chotěboři se mi líbí, ale už se tady dlouho mluví o nějakém koupání. Bazén nebo něco podobného by se hodilo,“ řekla Deníku Jana Adamová z Chotěboře, když se jí Deník ptal, co pro ni rozhodne komunální volby.

S čerstvou informací, že se snad bazénu dočká, je spokojená. „Řekla bych, pozdě ale přece,“ poznamenala. Spokojeni mohou být i Jana Fialová a Jan Tůma. Ti kvůli bazénu psali už před třemi lety sepsat petici, kterou podepsalo přes tisíc lidí. To z ní udělalo největší občanský protest v moderní historii města.

Radnice nakonec vyšla zájemcům o koupání v bazénu vstříc a zajistila plavcům bezplatné cesty autobusem do krytého bazénu v Havlíčkově Brodě.

Podle zastupitele Stanislava Šípa už dnes klasický bazén nikoho neosloví. „Mnohem zajímavější by bylo relaxační centrum pro obyvatele města od dětí po důchodce,“ řekl naposledy Deníku.

Naopak Luboš Stejskal z Chotěboře tvrdí, že taková stavba jsou zbytečně vyhozené peníze. „Po většinu roku tam bude prázdno," poznamenal.

Právě relaxační centrum chce radnice podle místostarosty Tomáše Škaryda ve městě stavět. „Jsme v přípravné fázi. V plánu je menší bazén, vířivky. Areál k odpočinku a relaxaci. Vykupujeme pozemek od majitele TJ Sokol Chotěboř. Jedná se o bývalé hřiště,“ upřesnil Škaryd.

Jak dodal, doufá, že když obyvatelé Chotěboře bazén chtěli, budou ho pilně navštěvovat. Protože stavba ani provoz nebude pro město levná záležitost. Město si nechalo před čtyřmi lety zpracovat analýzu od Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Krytý bazén by stál 155 milionů korun.

Roční provoz by pak vyšel zhruba na 15 milionů. Město by muselo areál výrazně dotovat. Letní koupaliště by bylo levnější, podle odhadů by vyšlo na 55 milionů. Roční provoz by bez nutných oprav mohl stát více než dva miliony.

V současné době slouží obyvatelům Chotěboře v létě ke koupání hlavně Břevnická nádrž.