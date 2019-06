Jednou ze studentek byla i Žaneta Veselá, která od závěrné zkoušky odešla se samými jedničkami. „Studium mi dalo hrozně moc, naučila jsem se spoustu věcí, které se mi budou v životě určitě hodit, a hlavně jsem něco dokázala a konečně dotáhla do konce,“ svěřila se vězeňkyně, která vystudovala provozní služby.

„Celé ty dva roky jsem dělala školu hlavně pro sebe protože jsem z ní chtěla něco mít. Řekla jsem si, že když už musím být ve výkonu trestu, tak z toho chci vytěžit něco dobrého do budoucna. Uplatnit se jen se základním vzděláním je dnes těžké, takže jsem ráda, že mám nyní výuční list,“ pokračovala Veselá.

Znalosti ze školy v budoucnu uplatní nejen v práci, ale i v soukromém životě. „Kolikrát jdete do obchodu a vybíráte si věci jen podle toho, co se vám líbí a ono to není vždy úplně ideální. Tady jsme se naučily poznávat materiály, jaké mají vlastnosti, jestli jsou opravdu tak odolné, jak se říká. Stejně tak to bylo i u úklidu. Člověk by řekl, že zná všechno, a najednou zjistíte, že se to dělá úplně jinak,“ podělila se o své dojmy Veselá.

V lavicích se prý sešla dobrá parta. „Myslím si, že jsme byly hodně dobrý kolektiv a dokázaly jsme držet při sobě, i když jsme mnohdy zažívaly krušné chvíle. Kolikrát jsme si navzájem radily, podporovaly se a to se ve finále odrazilo i v prospěchu, protože jsme se od prváku hodně zlepšily,“ líčila Veselá.

Studovaly ale nejen vězeňkyně, ale i ženy, které už jsou na svobodě. „Stalo se nám, že se hlásili i zájemci z civilního života, ale ty jsme museli odmítnout. Studium je totiž určené výhradně osobám ve výkonu trestu nebo těm, které z něj byly propuštěné v průběhu studia,“ vysvětlil Pavel Polcer, ředitel Středního odborného učiliště Vězeňské služby České republiky.

Tou byla například paní Monika, která si nepřála uvádět své příjmení. „Už jsem si byla zažádat o práci a dokonce jsem ji už i sehnala. Budu pracovat v restauraci, takže zůstávám v oboru a jsem moc ráda za výuční list, který se mi nyní hodí,“ pochlubila se paní Monika. „Určitě bych doporučovala každému člověku, aby něco vystudoval, a to nejen kvůli uplatnění na trhu práce,“ dodala.

Kdo by si myslel, že měly odsouzené studium lehčí, byl by na omylu. „Stanovili jsme si pravidlo, že nechceme kvantitu, ale kvalitu. Byl jsem svědkem toho, že u závěrečných zkoušek byly opravdu mimořádné nároky na znalosti a vědomosti. Předsedové komisí jsou kolikrát mile překvapeni, že znalosti našich studentů jsou na velmi vysoké úrovni,“ vyzdvihl Polcer.

„Musíme si uvědomit, že je to běžná škola a ženy nemají žádné úlevy. Naopak to mají trochu složitější v tom, že nemají takové podmínky na domácí přípravu, takže před nimi musím smeknout. Nevyskytl se jediný případ, kdy bychom museli přivřít oko a nechat takzvaně prolézt,“ uzavřel Petr Hodný, jeden z učitelů odsouzených žen.