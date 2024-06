Obchod v centru Brodu nabízí jak čerstvé rostliny, tak i produkty z konopí pro toho, kdo nechce čekat až zelené sazenice na zahradě dorostou. Překvapující je dlouhá řada výrobků, u kterých by konopí nikdo nečekal. Nejen tradiční masti a tinktury, ale nově také bonbony, kosmetické řady krémů, pěny do koupele, šampony, dokonce konopné parfémy s příjemnou vůní a granule pro psy. Samozřejmě také zelené rostliny. Ty jsou podle obchodníka opravdu nenáročné, podobně jako rajčata nebo jahody a zvláštní péči nepotřebují.

Michal Nekvapil má k léčitelství blízko. Jako dítě jezdil s rodiči do přírody, obdivoval babičku, co všechno dokázala vypěstovat a vyrobit doma. Konopí považuje za dokonalou rostlinu, která dovede v lidském organismu srovnat chemické i biologické procesy, ale je neprávem démonizovaná. „Ještě počátkem dvacátého století si mohli zákazníci v lékárně koupit konopné masti nebo tinkturu i konopná semínka, než je vystřídala farmakologická lobby nabízející chemické látky a ropný odpad a zákazy,“ vysvětluje obchodník s tím, že ještě dneska si hodně lidí spojuje konopí hlavně s drogou, ale díky osvětě se názory v posledních letech mění.

Kdo si rostlinu koupí, dostane k ní od obchodníka i certifikát, že se jedná o léčivou rostlinu, ne o drogu. „To je pro případ, že byste si vysadila konopí na zahradu a bdělý soused volal policii,“ dodává obchodník s tím, že o rostliny mají zájem nejen mladší zákazníci, ale teď i lidé nad šedesát let. „Masti a tinktury si buď vyrábíme sami nebo nakupujeme od osvědčených dodavatelů,“ upřesňuje Nekvapil. Zdůrazňuje, že zájem o tohle zboží roste tak, že bude brzy v Brodě otvírat další obchod zaměřený čistě a jen na konopí.

To co konopí obecně démonizuje je chemická sloučenina Tetrahydrokanabinol (anglicky tetrahydrocannabinol, zkráceně THC, pozn. autora) je hlavní psychoaktivní látkou nacházející se především v květenství konopí. Podle Nekvapila běžné konopí nemá vysoký podíl takových látek. Ti, co konopí pěstují pro nelegální účely rostliny speciálně upravují. V České republice má být podle zákona o psychomodulačních kanabinoid THC od ledna 2025 legální, ovšem přísně regulován, v látkách s nízkým obsahem.