Žluté kontejnery na obnošené šatstvo jsou plné. Oblečení a se válí po zemi. Takový obrázek nabízejí nyní sběrné oranžové kontejnery Diakonie Broumov na Havlíčkobrodsku. Charita nemá kvůli koronaviru na odvoz peníze.

Kontejnery přetékají a staré šatstvo láká bezdomovce. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

„Na ten kontejner se díváme denně. Po zemi se válí hadry, prší do nich, páchne to a v hadrech se hrabou bezdomovci,“ stěžují si obyvatelé ulice Jihlavská v Havlíčkově Brodě. Jinde je to stejné. Obnošené šatstvo leží u kontejneru Diakonie v Ledči nad Sázavou za supermarketem Billa.