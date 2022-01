Odznak Vysočina jsem zhudebnil westernovou a country hudbou, říká skladatel

Krajští policisté z Kamion týmu se už téměř dva roky na vozidla převážející dřevo zaměřili a v kontrolách pokračují i nyní, během zimy. „Kázeň řidičů se nijak výrazně nezlepšila,“ konstatovala pro Deník mluvčí policie Dana Čírtková. „Nezdá se mi, že by klád bylo na návěsech nějak méně. Je to pořád stejné a já se za nimi bojím. Vždycky se je snažím co nejrychleji předjet,“ potvrdil slova mluvčí Jiří Novotný z Jihlavska.

Silničáři si pak stěžuji na rozbité silnice. A policisté dělají, co mohou. Důkladné kontroly se týkají mimo jiné hmotnosti vozidla i hmotnosti na nápravu, rozměrů nákladu a jeho upevnění. Policisté kontrolují i doklady k vozu a k nákladu, stejně jako technický stav vozidla. Nutné je také vozidlo před vjezdem na silnici očistit, což řada z řidičů zanedbává. „V neposlední řadě se policisté zajímají o původ dřeva, a zda je správně zapsáno v přepravním dokladu, tak aby nedocházelo ke krádežím dřevní hmoty v blízkosti lesů,“ dodala Čírtková. Takto už se jen na Vysočině ztratily klády za miliony.

„Kladaři“ versus policie



- policisté se zaměřují na kontroly kamionů s kládami



- častou praxí bylo, že řidič zaplatil třicet tisíc a nenechal svůj kamion zvážit



- od Nového roku je pokuta sto tisíc

Za loňský rok provedli policisté u 1 125 vozidel a jízdních souprav nízkorychlostní kontrolní vážení. Sto dvanáct řidičů ale vážení odmítlo a dostalo tak pokutu v maximální možné výši, což bylo třicet tisíc korun. „V souvislosti s novelizací zákona lze v případě neuposlechnutí výzvy policisty podrobit vozidlo nízkorychlostnímu kontrolnímu vážení a od 1. ledna nově uložit pokutu na místě v příkazním řízení až do výše sto tisíc korun,“ informovala Čírtková. „Sankci sto tisíc vítáme a budeme k ní přistupovat, chování řidičů a to, zdali se jim to vyplatí, nemůžete předvídat,“ doplnila.

Další stovky řidičů pak na váhu najeli a strážci zákona u nich zjistili překročení hmotnostních limitů nebo rozměrů nákladu, někteří měli náklad nesprávně zajištěný. Většinou vše vyřešila pokuta, celkem jich bylo 574 a souhrnná částka je přes čtyři miliony sedm set tisíc. „Dalších 224 zjištěných porušení jsme zadokumentovali a oznámili k řešení příslušnému správnímu orgánu,“ dodala Čírtková s tím, že kontroly budou pokračovat i v letošním roce.

Problematice kamionů, vozících dřevo, se věnoval i vysočinský hejtman Vítězslav Schrek. „Společnosti, které dřevo vozí, si zařizují výjimky na ministerstvu dopravy, které nejsou nijak nákladné. To přece není možné," prohlásil na Setkání s hejtmanem, které Deník pořádal loni v listopadu. Toto téma chce řešit s hejtmany dalších krajů. Náměstek krajské správy a údržby silnic Tomáš Mátl následně upřesnil, že povolenky jsou na silnice první třídy, druhých a třetích tříd se netýkají.

Kamiony mířící do zahraničí často předpisy neporušují už jen proto, že dále na trase v jiných zemích jedou přes váhy, které je zkontrolují za jízdy. Na Vysočině bylo vysokorychlostní vážení u Velkého Meziříčí, ale byl problém s vymahatelností pokut od zahraničních řidičů. „Když takové řešení přijde, tak to musí být celý soubor opatření – aktivní silniční dohled a podpora nejenom výstavby kontrolních míst pro vážení, ale také pozitivní kroky – ometací rampy, parkovací plochy. Nejenom na Vysočině je to náš dluh,“ uzavřela krajská koordinátorka BESIPu Veronika Vošická Buráňová.

BESIP pak zajímají primárně řidiči. „I u nepřetíženého automobilu by se měl řidič plně věnovat řízení, což se bohužel neděje a mnoho profesionálů běžně vídáme s mobilním telefonem v ruce, nebo na uchu. Každý, kdo má vozidlo ve špatném technickém stavu, ještě jej přeloží a potom se nevěnuje řízení, je doslova fatální hrozbou pro své okolí,“ prohlásila Veronika Vošická Buráňová s tím, že podobnou hrozbou mohou být i užitkové vozy, kde mohou být za volantem i unavení řidiči.