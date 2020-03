Bezpečnostní opatření v souvislosti s koronavirem přijala společnost Futaba v Havlíčkově Brodě.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

„Zaměstnanci Futaby necestují do rizikových oblastí. Stejně tak neprovádí Futaba žádné nábory zaměstnanců z krizových míst. Zavedli jsme ve společnosti pravidelné mítinky, kde se seznamujeme s aktuální situací. Spolupracujeme s naším firemním lékařem. Nakoupili jsme roušky pro naše zaměstnance kteří cestují v této době do zahraničí, konkrétně třeba do zemí Evropské unie,“ informoval za společnost Futaba Petr Charvát.