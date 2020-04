Město Havlíčkův Brod upozorňovalo na svém webu, že vaše ambulance je v době koronaviru ochotna pomoci lidem, kterým tento stav působí duševní útrapy. Kontaktují vás pacienti? Přibývá dotazů? Co ty pacienty trápí, co jim dělá starost?

V ambulanci jsme nezaznamenali žádosti o psychologickou pomoc v souvislosti s koronavirem, zvýšeným strachem z onemocnění. Čas ukáže, zda současné pozastavení povede k přeskupení hodnot a zklidnění nebo přinese více úzkostí, potíží, konfliktů

Někteří lidé mají pocit, že nás zasáhl bič boží, trest za naše chování. Jiní v tom vidí zásahy mocných tohoto světa, k čemu se kloníte vy?

Covid 19 je jako kámen hozený do vody a všichni zjišťujeme, kam až sahají jeho kola. Připomenul nám, co vše v životě nemáme pod kontrolou, nemoc, věk, strach, smrt, naději. Naučil nás myslet na druhé, nosit roušky kvůli druhým. Také se učíme spoustu nového, trávit více času doma, v rodině, školní výuku přes internet, home office, také jiný způsob nakupování. Učíme se žít se strachem. Učíme se zvažovat kam až jsou dobrá omezení svobody.

Přestože novinář by měl být v uvozovkách otrlý, některé informace o nákaze jsou bohužel šokující, bulvární, za hranicí vkusu. Stejně jako způsob, kterým se vyjadřují dospělí, předpokládám že svéprávní, leckdy vysokoškolsky vzdělaní lidé na adresu svých bližních, především dříve narozených. Že umírání „nepotřebných starců“ není žádná škoda, protože oni to mají stejně „za pár“, tak proč by měli trpět omezováním svobody pohybu ti mladí a statní.

Krize vždy ukazuje naše lepší i horší stránky. Věk se stal významným fenoménem. Strach a péče o blízké vyššího věku samozřejmostí. Mladí lidé, dobrovolníci začali pomáhat důchodcům. Všichni jsme soucítili s Itálií, s těžkými zdravotními komplikacemi a úmrtími starších lidí. Vlna vzájemné pomoci ve všech možných oblastech byla neuvěřitelná, vyvolávala dojetí. Zvýšila se citlivost k věku, ohleduplnost ke starším lidem. S tím jsme se dovídali i zneužívání této situace, těchto zpráv byl zlomek.

Novinář má díky praxi možnost se v té záplavě informací nějak orientovat a odhadnout co je možné a co už zavání lacinou senzací. Ale co si má má počít člověk, který neumí s mediálním světem dost dobře naložit. Co byste tedy poradil? Jak si zachovat v době krize aspoň trochu optimismu a jak pěstovat duševní hygienu, aby se z toho lidově řečeno, člověk s prominutím nezbláznil?

V takovýchto obdobích je důležité dodržovat denní řád. Denní řád je opora života a dává nám pocit stability v nejisté době. Péče o rodinu, blízké, o sousedy pomáhá snížit obavy a dělat smysluplné aktivity.

Jaká bude podle vás společnost DEN POTÉ , neboli změní se nějak naše myšlení a jednání po takových zkušenostech?

Den poté ukáže, co dobrého nám tato krize přinesla a jak dlouho nám mnohé dobré změny vydrží.

Jak vy vnímáte tento zvláštní stav? Když se začalo hovořit o viru v Číně, napadlo vás, že nás to brzy postihne také?

Když se podívám zpětně, tak je očividné, že nás nákaza virem musela postihnout. Pro mě je to otázka, proč jsme to tak mnozí nevnímali, jak silné je přísloví „Přání je otcem myšlenky.“ Jak jsme si přivykli a bereme za samozřejmost, že žijeme ve velmi bezpečné zemi a ještě bezpečnějším regionu.

Když jste slyšel o prvních opatřeních, nošení roušek a podobně, tušil jste že to bude tak vážné a nebo jste to bral na lehkou váhu?

Při nošení roušky jsem si musel opakovaně uvědomovat, že rouška hlavně chrání druhé. Jistě mi pomohlo, že od nějakého okamžiku jsme roušku nosili všichni, rouška se stala symbolem doby a odpovědnosti.

Jak jste reagoval na zprávu, že koronavirus je i tady na Vysočině a když jste sledoval první náznaky paniky, kdy lidé někde doslova vykupovali obchody..

Měl jsem možnost mluvit s lidmi z Izraele. Ti říkali, že když je u nich vyhlášen nouzový stav, nakoupí si velmi rozumně potraviny na tři dny, ale také čtvrtky a pastelky pro děti. My se nyní učíme žít s pocitem nebezpečí, musíme se naučit, jak se rozumně zásobit a to nejenom potravinami. Je to proces učení, do kterého i krátkodobé vykoupení obchodů patří.

Není ta naše společnost trochu rozmazlená? Naši dědové museli prožít pět let ve válečném stavu. Mazali si na chleba marmeládu z řepy, měli málo jídla, v noci nesměli ven. Hrozilo jim na každém kroku vězení, koncentrák nebo smrt. A zvládli to. A my se hroutíme za jediný měsíc, protože nesmíme do hospody, do kina, ke kadeřníkovi a propadáme hysterii, že nemůžeme na jeden rok zájezd do ciziny. To nevypadá zrovna jako důkaz naší duševní dospělosti.

Pandemie nás zastavila. Dál vidíme, jenom když se zastavíme. Heidegger říká, že jenom někteří lidé jsou schopni autentického života. Autentický život (bytí) znamená naplňovat život opravdově s vědomím, že jednou skončí. Přechod z povrchního života do autentického bytí je možný jenom skrze krizi. Krizi nyní zažíváme. Ve shodě s Heideggrem si myslím, že pro některé z nás současná mimořádná situace bude znamenat zásadní změnu. Spolu s Nietzschem se můžeme stát tím, kým jsme. Pro mnohé však bude den poté znamenat návrat k předchozímu stylu života, stereotypní každodennosti. Krize je vždy šance, krize odemyká budoucnost.

Jak trávíte tento zvláštní čas vy, vaše rodina, vaši přátelé

Většina z nás tráví více času doma, v rodině. Více spolu mluvíme. To často vztah prohloubí, jinde přinese více konfliktů. Současná doba určitě kromě jiného testuje kvalitu partnerských, manželských vztahů

Myslíte že lidská společnost po koronaviru bude lepší nebo naopak ještě víc tvrdá a bezohledná?

Covid 19 se dotýká každého z nás, každého z nás jinak. Významným událostem stavíme pomníky. Bylo by zajímavé se zamyslet, co tato situace přinesla nám, jaký symbol bychom viru postavili.