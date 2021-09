Starosta města Habry Luděk KovaříkZdroj: Deník/Štěpánka Saadouni Luděk Kovařík Ročník 1962 vzdělání střední s maturitou. Ženatý, jedna dcera. Většinu času zabere starostování, ale baví se výlety. Životní motto: „Co tě nezabije, to tě posílí."

Volby do zastupitelstev obcí jsou až za rok, v tuto chvíli se soustředím spíše na aktuální témata.

Teď, když víte, co práce starosty obnáší, a mohl se vrátit v čase, šel byste do toho znovu?

Co vám ve vašem městě dělá největší radost a naopak starost?

Co plánujete pro příští rok ?

Co z vašich plánů se podařilo uskutečnit?

Jaké plány jste měl, když jste se stal starostou, co jste chtěl ve svém městě změnit?

Ve funkci starosty města Habry jsem bezmála osm let.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník Jak dlouho jste starostou ve svém městě?

Podle statistických údajů měly Habry v roce 1850 celkem 2136 obyvatel, avšak za sto let na to počet obyvatel v roce 1950 činil pouze 1149. V roce 1909 byl městys Habry povýšen na město.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.