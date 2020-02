Zájezdy do ciziny kvůli strachu z koronaviru podle cestovních kanceláří turisté v Havlíčkově Brodě zatím hromadně neruší, ale klidní nejsou.

Online reportáž Koronavirus 28.02. 16:00 „Není žádný důvod k panice. Opravdu není nutné nakupovat zásoby potravin, ani roušek,“ zdůraznil po setkání s ministrem zdravotnictví premiér Andrej Babiš. Podle svých slov nerozumí vlně zkupování potravin v obchodech. „Potraviny v obchodech určitě nedojdou,“ ujistil Babiš. 28.02. 14:44 Základní škola v Černošicích vyzvala rodiče, aby děti nechali doma, pokud se vrátili z ohrožených oblastí. "Vážení rodiče, vzhledem k šířícímu se koronaviru apelujeme na vaši zodpovědnost vůči ostatním a v případě, že se rozhodnete vycestovat do ohrožených oblastí, nechte dítě po příjezdu doma ve 14 denní karanténě," napsala na facebooku. 28.02. 14:10 Pořadatelé olympijských her v Tokiu nemají náhradní plán kvůli epidemii koronaviru, která zasáhla i hostitelskou zemi. Uvedl to Kacura Enjo, zástupce ředitele pro přípravu olympijských her. Prezident MOV Thomas Bach ujistil, že se počítá se zahájením her 24. července. 28.02. 13:26 Prefektura Hokkaidó na stejnojmenném severním ostrově Japonska vyhlásila kvůli šíření nového typu koronaviru stav nouze a požádala obyvatele, aby o víkendu nevycházeli ven. Vir, který způsobuje onemocnění COVID-19, byl v prefektuře prokázán u nejméně 66 lidí. Celá on-line reportáž ZDE

„Chodí se jenom vyptávat. Zajímá je, jak by mohla být cesta do ciziny nebezpečná a za jakých podmínek by mohli zájezd stornovat," sdělil Lukáš Zadek z cestovní kanceláře AdaTour Havlíčkův Brod. Jak ale upřesnil, je pravda, že v tomto týdnu nepřišel žádný turista, který by chtěl vycestovat třeba na lyže do italských hor. „Minulý týden jsme nějaké zájezdy pro lyžaře do Itálie prodali, ale tento týden nic," dodal Lukáš Zadek.