Svatováclavská koruna, žezlo, jablko a korunovační meč. Na mistrovské repliky českých korunovačních klenotů se mohou zájemci přijít podívat do prostor zámku ve Světlé nad Sázavou již tento pátek.

České korunovační klenoty vystaví zámek ve Světlé nad Sázavou. | Foto: Deník/Daniela Loudová

České korunovační klenoty se na zámku ve Světlé nad Sázavou objeví vůbec poprvé v historii. „Jedná se o mistrovské repliky nejcennějšího pokladu,“ nalákal na výstavu na sítích světelský zámek. Návštěvníci tak mohou vidět na jednom místě kopii svatováclavské koruny, středověkého žezla, jablka i korunovačního meče.

Na výstavu českých korunovačních klenotů mohou zájemci přijít od pátku prvního prosince. V zámku naplánovali konec výstavy na termín jednatřicátého ledna příštího roku. Autorem replik korunovačních klenotů je uznávaný český zlatník Jiří Urban, který vyráběl šperky například pro anglickou královnu Alžbětu II. Přesnou repliku korunovačního meče zhotovil zbrojíř Patrick Bárta.

Výstavu korunovačních klenotů doplní i informační panely a exponáty, které návštěvníkům napoví něco o osudech dvaadvaceti vladařů napříč pěti staletími. „K nejzajímavějším exponátům patří ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovačního pláště Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka či příklady husitských zbraní,“ stojí na webu zámku.

Vstupenky na výstavu mohou zájemci pořídit i online, dospělí zaplatí 160 korun, studenti a senioři 120 korun, děti do patnácti let 90 korun a za děti do pěti let zaplatí rodiče 40 korun. Výstavu je možné navštívit denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin.