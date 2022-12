Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Kromě střechy kostel potřebuje i věž. Zatím je z ní jen základ, ale na věž letos nedojde. Původní věž byla poničená a při pokusu sundat ji dolů, se rozpadla. „Krov odpovídá požadavkům památkářů a nese znaky původní středověké vazby,“ informovala Alena Doležalová, mluvčí brodské radnice.

Do sbírky na opravy kostela přispěla několikrát Petra Kadlecová z Havlíčkova Brodu. „Na naše památky musíme být hrdí a ráda přispěji,“ prohlásila seniorka.

Do kostela se už vrátila vitrážová okna. Jsou dílem Jany Gajdošové z Líšnice u Žamberka. „Práce je to náročná. Sklo se rádo štípe a láme jinak, než chceme. Musíme postupovat pomalu a opatrně,“ řekla vitrážistka, kterou Deník zastihl přímo při práci na jednom z kostelních oken. „Do oken vsazujeme bezpečnostní sklo. Pak přijde samotná vitráž. Pokud se ptáte na cenu, tak mohu jen říci, že levné to není,“ popsala vitrážistka postup prací. Oken v kostele je celkem osm.