„Zub času zapracoval natolik, že omítka na kostele, hlavně na věži se musí obnovit. K tomu je nutná výměna střechy nad vchodem na kůr a oprava číselníků věžních hodin. Náklady na opravu omítky celého kostela činí víc než tři miliony,“ vysvětluje děkan Bárta. Tento rok se opraví fasáda věže, stříška a hodiny. Jenom tato oprava bude stát přes dva miliony.

„Tuto částku musíme dle smlouvy zaplatit do 30. 9. 2020. Dále k tomu nové věžní dveře ve výši 200 tisíc, oprava žulových arkád u vchodu za 135 tisíc. Oprava věžních hodin vyjde na 116.208 korun,“ uvádí děkan Bárta konkrétní výdaje s tím, že dohromady na tento rok je potřeba pro farnost sehnat na opravy finance ve výši skoro tři miliony.

Úvěr na sebe

„Jaké máme krytí? Za 2,5 milionů si beru úvěr na sebe. Žel Bohu není jiná možnost. Proč? Fond Ministerstva kultury ČR nevyhodnotil stav památky jako havarijní, tudíž příspěvek na kostel nebude. Norské fondy jsou neprůchodné. Kraj Vysočina? Výše poskytnutí dotace neodpovídá výši rozsahu prací. Diecéze Hradec Králové poskytne asi 100 tisíc korun Zapomeňte prosím na takzvané restituce. V naší diecézi se musí opravit asi tisíc kostelů a kaplí,“ popisuje děkan Bárta smutnou skutečnost. Jak dodává církevní organizace na Západě již finanční pomoc České republice na obnovu památek neposkytují.

„Už nejsme nejchudší. Dávají potřebnějším do třetího světa a na oblasti postižené válkou a hladem. Mimochodem za 18 let na památky naší farnosti poskytly organizace z ciziny finance ve výši asi 25 milionů,“ konstatuje děkan. Takže podle jeho slov nezbývá nic jiného, než vyhlásit veřejnou sbírku na adresu ledečské farnosti. „Za celých 18 let takto na širokou veřejnost neobracel o pomoc, ale nyní je situace pro mne celkem bezvýchodná,“ povzdechne si děkan.

Šestatřicet milionů za opravy

Jak zdůrazňuje, do dnešní doby se děkanátu podařilo opravit 7 kostelů a budovu děkanství, které také spadají mezi cenné památky. Od roku 2002 až do června loňského roku to byly opravy za víc než 36 milionů. „Z toho z ministerských zdrojů jsme obdrželi 1 899 000 korun, z kraje Vysočina 100 tisíc, město Ledeč přispělo částkou více jak 700 tisíc, ostatní obce do 200 tisíc. Další finance jsem získal z darů v zahraničí a od místních dárců, věnoval jsem ve prospěch farnosti také své osobní finance, které jsem měl naspořeny za pobyt v emigraci a na důchod," zdůrazňuje děkan. Dary na opravu kostela lze předat na děkanství nebo zasílat na účet děkanství u České spořitelny 112 054 13 59 / 0800 pod VS 819602.

Podobně přistoupil děkan Jan Bárta už k opravám historického kostela sv. Václava v Chřenovicích. Bohužel žádné dotace ani tady chřenovická římskokatolická farnost nedostala, vše bylo zamítnuto. Podle děkana Bárty farnost počítá s laskavým příspěvkem obce, díky spolupráci a vstřícnosti starosty Jaromíra Karla, s osobními dary farníků a přátel. „Já sám věnoval na opravu 100 tisíc korun co jsem měl našetřeno na důchod ze zahraničí," konstatuje děkan Bárta. Dalších 100 tisíc korun přislíbila diecéze Hradec Králové.