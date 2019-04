Obklad kostela žulovými deskami by se uskutečnil v roce 2020, jak podotkl farář, dá-li Pán, za vysoutěženou cenu 1 892 426 korun. Částka získaná ze sbírky bude doplněna z dotací města Přibyslav, Ministerstva kultury ČR a běžného účtu farnosti. „Na dar je možné vystavit potvrzení pro úlevu daně z příjmu dle zákona. Dárci se mohou zapsat do veřejné listiny, která je k dispozici v sakristii nebo na městském úřadě, a bude zveřejněna. Dárci mohou přispět na účet č. 5528414319/0800 nebo v hotovosti do pokladničky v kostele či na městském úřadě," uvedl.

Ke dni 28. 2. 2019 je podle faráře na účtu 146 368 korun.

Vnější rekonstrukce zdí kostela svatého Jana Křtitele v Přibyslavi trvá už asi tři roky. Římskokatolická farnost společně s městem naplánovaly kompletní odvlhčení jeho zdí a rovněž novou fasádu. Náklady by měly v součtu přesáhnout deset milionů korun. Jenže, jak se zdá, ty peníze nebudou zdaleka stačit.

Farnost v Přibyslavi proto vyhlásila veřejnou sbírku na dva roky.