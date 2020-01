Vrátit křesťanský symbol zpátky na věž se zatím nedaří. Na vrcholu věže je navíc poškozené oplechování. Opravu a vynesení kříže by museli provést specialisté. Na to ale přibyslavská katolická farnost nemá dost peněz.

Špička věže je ve výšce 50 metrů, kříž měří asi dva metry a váží přes 50 kilo. Už loni museli specialisté při snímání kříže použít zvláštní jeřáb a taková technika cenu prací výrazně zvyšuje. Podle faráře Pavla Sandtnera specializované firmy zaměřené na práce ve výškách nemají zájem o práci v zimě.

Farnost by chtěla nechat opravit špičku věže spolu s vynesením kříže už letos, ovšem pokud se podaří sehnat peníze.

Schránka z roku 1926

Stejně jako kříž by se na špičku věže měla vrátit i makovice, kterou nechala farnost sundat už loni. Jak napsal Havlíčkobrodský deník, makovice skrývala schránku s historickými dokumenty, které do ní byly vloženy v roce 1926 i při zatím poslední opravě špice v roce 1990. Radnice chce do makovice vložit pro budoucí pokolení novou schránku, měla by ale obsahovat předměty odkazující na 21. století.

Věž kostela v Přibyslavi pochází z konce 15. století, konkrétně z roku 1497. I s křížem měří přes 50 metrů. Stojí hned vedle kostela. Původně byla součástí obranného systému města a na vršku byla hvězda. Věž prošla náročnou opravo před devíti lety. Kostelní báň se tehdy od své osy vychýlila o 40 centimetrů, bylo potřeba ji narovnat. K náklonu nejspíš pomohl podle odborníků na výškové práce takzvaný geotropismus střech, neboli nestejnoměrný proces vysychání střešních trámů.