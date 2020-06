Havlíčkobrodské letní koupaliště otevřelo své brány 11. června. Na návštěvníky čekalo hned několik novinek. „Posílili jsme solární systém na ohřev vody, díky kterému by koupání mělo být komfortnější. Voda je navíc dezinfikována ozonem a UV zářením, a je tak vhodná pro alergiky a astmatiky,“ vyzdvihl místostarosta Brodu Zbyněk Stejskal.

Naopak cena vstupného se nezměnila. Dospělí za celý den strávený ve vodě zaplatí pětašedesát korun, děti a důchodci pětatřicet a malí plaváčci do 110 centimetrů výšky mají vstup zdarma.

To v Přibyslavi dospělí v průměru zaplatí padesátikorunu, děti do patnácti let a lidé s průkazem ZTP třicet korun a držitelé senior pasu čtyřicet korun. Také tady děti do 110 centimetrů neplatí.

Na start letošního plavání si ale Přibyslavští musí ještě počkat. „Koupaliště budeme otevírat v závislosti na počasí na přelomu června a července,“ uvedli zástupci přibyslavských sportovních zařízení na svých webových stránkách.