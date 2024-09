Město uvedlo, že na koupaliště v Havlíčkově Brodě letos přišlo 37 tisíc návštěvníků. „Nejvíce lidí dorazilo v neděli 21. července, kdy jsme přivítali neuvěřitelných 1 850 návštěvníků,“ vyčíslilo město. Celkové číslo návštěvnosti za léto je letos o celých deset tisíc vyšší než v předchozím roce.

Lidé mohou využít letní koupaliště v brodě ještě pár dní, pak brány opět do příštího léta zavírá. „Provoz letního koupaliště končí v neděli 8. září v sedm hodin večer,“ upozornilo město.

V sobotu 7. září a v neděli 8. září je tedy kouplaliště otevřené v letošní sezoně naposledy, a to po oba dny vždy od devíti dopoledne do sedmi večer.

Letos si také mohli návštěvníci koupaliště užít tamní sportovní hřiště zdarma. Město to lidem umožnilo v čase konání letních olympijských her. Návštěvníci se také dočkali několika novinek, včetně her vyrobených žáky základní školy Wolkerova.