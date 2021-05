V Třebíči jsou přípravy v Aquparku Laguna i na Koupališti Polanka vzhledem k nejasnému termínu rozvolnění zatím v omezeném režimu. „Počítáme s otevřením obou areálů ihned, jakmile dojde k uvolnění ze strany vlády. Tomu přizpůsobujeme i všechny procesy přípravy,“ ujistil ředitel Jiří Novák s tím, že předpokládá otevření v polovině června. Přípravy tam přitom běžně zaberou sedm až osm týdnů a investice jdou do stovek tisíc.

V Lukách nad Jihlavou je téměř vše připravené, koupaliště může své brány klidně otevřít už prvního června. „Vodu máme napuštěnou, ještě vyměníme turniket a můžeme otevřít," potvrdil starosta městyse Viktor Wölfl. Musí k tomu být ale počasí. „Zatím má voda šestnáct stupňů, můžeme jí přikrýt a zatopit, ale musí se oteplit. Většina lidí potřebuje na koupání takových třiadvacet," poodhalil.

Jako na každou jinou sezonu se připravují v Humpolci a to už od dubna. „Připravujeme nový turniketový systém, sečeme trávu na pobytové louce, budeme instalovat trampolínu do země,“ vyjmenoval vedoucí střediska sportovišť Jiří Hynek. Předpokládá otevření v půlce června. Podle něj by mohla být i přes hygienická opatření návštěvnost vysoká. Bude souviset s omezeným cestování do ciziny.

Příprava stojí půl milionu korun

Na letní sezonu se chystají i na koupališti v Moravských Budějovicích. Tam trvá dva týdny vyčištění a napuštění bazénů, další týden až dva zabere úprava travnatých ploch, čištění chodníků a úklid vnitřních šaten a sprch. „Většinou se náklady na otevření koupaliště pohybují kolem 500 tisíc. Letos ovšem neděláme žádné nové investice, pouze napustíme vodu do bazénů a uděláme základní údržbu trávy, takže budeme někde kolem poloviny nákladů,“ odhadla ředitelka letního koupaliště Miroslava Bendová s tím, že do nákladů nepočítá mzdy zhruba deseti zaměstnanců.

V Pelhřimově pak nucenou pauzu využili k opravám, které nelze dělat za provozu, také tam zavedli nový odbavovací systém komunikující s čipovými hodinkami. „Dle avizovaných informací jsme připraveni plavecký bazén otevřít bezprostředně po odebrání a vyhodnocení kontrolního vzorku,“ uvedla Eva Hamrlová z Technických služeb města Pelhřimova.

V Přibyslavi zatím chystají trávník, okrasné keře a dělají drobné opravy. Koncem května půjdou na školení v Jihlavě noví plavčíci, chystá se také bufet. „Čištění bazénů a přípravu technologie zatím pouze plánujeme, do těchto prací jsme se zatím nepustili,“ informovala vedoucí přibyslavského odboru technických služeb Hana Mikulincová. Čištění a napouštění bazénů, revize technologie, odzkoušení přístrojů, jejich správné nastavení a spuštění a následná kontrola kvality vody zaberou necelý měsíc práce. Otevřít by se tak mohlo na začátku prázdnin.

Stejné to bude v Třešti. Tam se nyní opravuje průtah a silnice vedoucí ke koupališti je nepřístupná, prvního července by měl být Biotop Malvíny přístupný. Radnice tak už napouští vodu.

Město zatím jedná o výměně skluzavky, to bude letos jediná inovace. „Omezili jsme to na minimum. Nejistota je velká. Koupaliště budou otevřená, ale nejistota je, za jakých podmínek - jestli budou procenta kapacity, nutnosti testování, tohle ještě nikdo neví,“ popsal aktuální stav starosta Vladislav Hynk.

Právě omezená kapacita může být kamenem úrazu. Například v Moravských Budějovicích si dovedou představit otevření pro pět set návštěvníků, při menším počtu by ale během slunečných dní museli návštěvníci čekat před vchodem. S omezeními počítají i v Třebíči. „Pokud budou pravidla nastavena smysluplně, neobáváme se, že bychom mohli skončit v červených číslech,“ je přesvědčen Novák. Omezení především v sauně a vířivkách očekávají i v Pelhřimově.

Budou reagovat na aktuální situaci

Opatrnější jsou ve Velkém Meziříčí, kde nyní čistí bazén. „Bude-li možné zpřístupnit areál pro stovky osob, otevření koupaliště je reálné. V případě, kdy by došlo k výraznému omezení počtu návštěvníků, přijde na řadu zvážení finanční stránky v dané věci,“ řekl ředitel meziříčského Sportoviště VM Michal Hořínek. Denní návštěvnost tři sta a více lidí potřebují i v Lukách nad Jihlavou.

Pokud budou opatření na koupalištích příliš přísná, řada lidí si poradí. „Jestli budou chtít na koupališti vidět očkovací průkaz, nijak mi to nevadí. Pojedu někam k rybníku, kde se v klidu vykoupu bez roušky. A klidně i bez plavek,“ smál se Jiří z Jihlavska. Na Vysočině je řada lomů nebo přírodních koupališť, která nejsou oplocená. Jestli tam bude hlava na hlavě, nebo bude policie tato místa kontrolovat v tuto chvíli nelze říct. „Zatím nejsou známa opatření, která budou v budoucnu platit v souvislosti s koupališti a bazény. Volný pohyb osob v přírodě je možný, takže lidi v lese a v přírodě nekontrolujeme,“ odpověděla na dotaz Deníku policejní mluvčí Dana Čírtková.

Jak to bude s koupací sezonou?



- I přes nejistotu se areály koupališť připravují.



- Náklady jdou do desítek až stovek tisíc.



- Termín otevření provozovatelé nejčastěji plánují na půlku srpna.