Město již nechalo koupit speciální vysavač, který je určený k čištění dna bazénu v ceně asi 150 tisíc korun. Bazén je s ním možné čistit i v průběhu koupací sezony.Město Přibyslav nechalo už předloni instalovat na koupališti speciální zavlažovací systém. Podle starosty Martina Kamaráda se tak stalo s ohledem na horká a suchá léta v posledních letech. Pro bufet s občerstvením město hledá provozovatele.

Zavlažovací systém by měl prospět travnímu porostu kolem koupaliště, čímž se zvýší i komfort pro návštěvníky areálu. Díky závlahám nebylatráva kolem bazénů tak suchá a vyprahlá. Instalace závlahového systému přišla městskou pokladnu asi na 70 tisíc korun.

Naopak nechat do přibyslavského bazénu instalovat vyhřívací systém, s tím radnice podle starosty Kamaráda do budoucna nepočítá. Protože v době, kdy je venku chladné počasí, návštěvnost koupaliště je poměrně nízká a zřejmě ani vyhřívací systém by ji nezvýšil. Koupaliště je součástí Sportovního zařízení města Přibyslav. Napouštění bazénu trvá dva dny. Do vody se nepřidává žádné speciální barvivo, například modrá skalice. Elektronická čidla hlídají chemickou dezinfekci vody a její kyselost.