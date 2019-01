Havlíčkův Brod – V boji s rakovinou prsu mohou pomoci i lidé v Havlíčkově Brodě.

Mamma Help. | Foto: Archiv

Zakoupením trička v ceně sto dvaceti korun podpoří neziskovou organizaci Mamma HELP, která pomáhá ženám s rakovinou prsu a jejich rodinám vypořádat se s touto závažnou nemocí a jejími následky.

„Koupí tohoto trička si ale lidé zajistí i volný vstup na přednášku Stanislavy Absolínové o karcinomu prsu a jeho prevenci. Přednáška se uskuteční ve středu 28. října od 17.30 hodin v sále havlíčkobrodského AZ Centra," uvedla Veronika Kutlvašrová. Ta se této dobročinné akce skupiny IQ pohyb a zmíněného sdružení Mamma HELP, která se koná pod názvem Pomáhám bojovat s rakovinou prsu, v Havlíčkově Brodě organizačně ujala.

Trička jsou již nyní v prodeji v prodejně DejsiBio v Horní ulici a také v prostorách My body fitness v Žižkově ulici. „Tričko ale bude možné zakoupit i přímo v AZ Centru před zahájením přednášky," podotkla Kutlvašrová s tím, že do současné doby již bylo prodáno více než třicet triček. Stojí za zmínku, že prodej triček je zahrnut do projektu skupiny IQ pohyb Růžová ve fitness a do celosvětové akce Růžový říjen.

S informační kampaní pomohly Veronice Kutlvašrové i Tiskárny Havlíčkův Brod, a to bezplatným tiskem charakteristických růžových informačních letáků. „Lidé je mohou vidět v některých havlíčkobrodských lékárnách, obchodech, ale třeba také v knihovně," dodala Kutlvašrová.

Akce Pomáhám bojovat s rakovinou prsu se v Havlíčkově Brodě koná vůbec poprvé a Havlíčkův Brod je prozatím jediným městem Vysočiny, v němž se uskuteční. Je pořádána v rámci celosvětových říjnových aktivit souvisejících s léčbou a prevencí onemocnění rakoviny prsu.

Cíle Mamma HELP:

zlepšení kvality života onkologicky nemocných žen, prosazení zlepšení následné péče o onkologicky nemocné, přispění ke zlepšení informovanosti o výskytu, prevenci a možnostech léčby.