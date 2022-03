„Bude to znamenat čistou vodu pro všechny. Dostali jsme už výpočtovou sumu, kolik by to stálo. Podle ní to vypadá na jednatřicet milionů korun. Ta suma nám úplně vyrazila dech. I když částka zároveň pokryje sousední vesnici Úhrov. Teď uvidíme, kdy se nám podaří peníze a zdroje sehnat. Může to být i za několik let,“ posteskl si starosta Kraborovic František Sojka.